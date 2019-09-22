تقرير: رفض تقليص عقوبة النني

رفض الاتحاد التركي لكرة القدم الاستئناف الذي تقدم به نادي بشكتاش لرفع إيقاف محترفنا المصري محمد النني لثلاث مباريات بعد طرده في أول مباراة يلعبها بقميص الفريق.

وحول الاتحاد التركي محمد النني للجنة التأديب بسبب "القيام بسلوك غير رياضي في مباراة غازي عنتاب سبور" لتفرض عقوبة الإيقاف 3 مباريات. (طالع التفاصيل)

وذكرت جريدة فوتوماك أن الاتحاد التركي سيرفض الاستئناف لأن العقوبة التي نالها النني هي الأقل لما فعله.

فعقوبة السلوك غير الرياضي كما أوضح الحكم في تقريره هي الإيقاف من 3 إلى 6 مباريات.

وأضاف التقرير أن مجلس التحكيم سيوافق على العقوبة بالإيقاف 3 مباريات.

وسيغيب النني عن مواجهات بشكتاش أمام باشاك شهير وطرابزون سبور وألانيا سبور بسبب الإيقاف.

وتعرض محترفنا المصري محمد النني للطرد المباشر في ظهوره الرسمي الأول مع بشكتاش في الدوري التركي بالمباراة التي خسرها فريقه بثلاثية مقابل هدفين في الجولة الرابعة من الدوري التركي.

وشارك النني أساسيا لأول مرة في مباراته الأولى مع بشكتاش بعد انضمامه للأخير في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية.

وفي الدقيقة 75 دخل النني في اشتباك مع أولارنواجو كايودي لاعب غازي عنتاب قبل أن يقرر الحكم طرد الثنائي.

ويعد طرد النني مع بشكتاش هو الثاني في مسيرته الاحترافية بعدما تعرض لطرد سابق مع أرسنال في الدوري الإنجليزي.

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