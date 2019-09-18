إحالة النني لمجلس التأديب بالاتحاد التركي

قرر الاتحاد التركي لكرة القدم إحالة محمد النني لاعب وسط بشكتاش للجنة التأديب بعد طرده في أول مباراة يلعبها بقميص ناديه الجديد.

ويغيب النني عن فريقه لمباراتين بسبب الطرد في مباراة غازي عنتاب سبور يوم السبت.

وأفاد الاتحاد التركي في بيان أن القرار جاء بسبب قيام النني بسلوك غير رياضي في مباراة غازي عنتاب سبور حسب المادة رقم 43 من لائحة العقوبات، وعليه تقرر إحالة الدولي المصري إلى مجلس التأديب.

وأوضح البيان أن الاتحاد التركي وجه تحذيرا لنادي بشكتاش بسبب التدخلات العنيفة التي قام بها لاعبيه، مما تسبب في طرد لاعبين وظهور 4 بطافات صفراء.

البيان اشتمل على عدة قرارات تأديبية في حق فرق الدوري واللاعبين.

كانت جريدة فاناتيك التركية قد ذكرت أن إدارة بشكتاش طلبت من الجهاز الفني تقريرا عن واقعة طرد النني وزميله دوجماي فيدا في اللقاء مما اضطر الفريق لاستكمال المباراة بـ9 لاعبين.

وبعد الاطلاع على التقرير رفضت إدارة النادي توقيع أي عقوبات داخلية على اللاعبين.

وتعرض محترفنا المصري محمد النني للطرد المباشر في ظهوره الرسمي الأول مع بشكتاش في الدوري التركي بالمباراة التي خسرها فريقه بثلاثية مقابل هدفين في الجولة الرابعة من الدوري التركي.

ويستوجب الطرد المباشر في الدوري التركي الإيقاف لمباراتين، عكس الطرد بعد الحصول على بطاقتين صفراوين الذي يوقف اللاعب مباراة واحدة.

وبذلك سيغيب النني عن مباراتي باشاك شهير وطرابزون سبور في الجولتين الخامسة والسادسة.

وشارك النني أساسيا لأول مرة في مباراته الأولى مع بشكتاش بعد انضمامه للأخير في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية.

وفي الدقيقة 75 دخل النني في اشتباك مع أولارنواجو كايودي لاعب غازي عنتاب قبل أن يقرر الحكم طرد الثنائي.

ويعد طرد النني مع بشكتاش هو الثاني في مسيرته الاحترافية بعدما تعرض لطرد سابق مع أرسنال في الدوري الإنجليزي.

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