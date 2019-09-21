التشكيل - جريزمان وسواريز في هجوم برشلونة ضد غرناطة.. وميسي احتياطي

عاد ليونيل ميسي نجم برشلونة للجلوس على مقاعد بدلاء فريقه في مباريات الدوري الإسباني بعد غياب من بداية الموسم للإصابة.

وظهر ميسي في قائمة بدلاء برشلونة لمواجهة غرناطة في المباراة التي تجمعهما ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

وكان ميسي عاد للمشاركة مع برشلونة عندما دخل بديلا في مباراة بروسيا دورتموند بدوري أبطال أوروبا قبل أيام.

وظهر أيضا لويس سواريز أساسيا في هجوم برشلونة بجوار أنطوان جريزمان بعد فترة من الغياب للإصابة.

وجاء تشكيل برشلونة كاملا كالآتي:

المرمى: تير شتيجن.

الدفاع: نيلسون سيميدو – جيرارد بيكيه – كليمنت لانجليت – جونيور فريبو.

الوسط: سيرجو روبيرتو – فرينكي دي يونج – إيفان راكيتيتش.

الهجوم: جريزمان – سواريز – كارليس بيريز.

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