فيديو – سام مرسي يشارك في عودة ويجان للانتصارات بعد غياب طويل

السبت، 21 سبتمبر 2019 - 20:14

كتب : FilGoal

سام مرسي يحتفل بفوز ويجان

شارك محترفنا المصري سام مرسي في عودة ويجان للانتصارات من جديد في دوري الدرجة الأولى في إنجلترا.

وانتصر ويجان على تشارلتون بثنائية مقابل لا شيء في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى.

ولعب سام مرسي أساسيا وأكمل المباراة حتى النهاية وتحصل على بطاقة صفراء قبل لحظات من نهاية الشوط الأول.

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ثنائية ويجان جاءت بنفس الطريقة وعن طريق نفس اللاعب، شي دنكليي.

دنكليي استقبل عرضية من ركلة ركنية في الدقيقة 22 حولها داخل الشباك.

وفي الدقيقة 70 استقبل دنكليي ركلة ركنية جديدة حولها بالرأس هذه المرة في الشباك.

ويجان ينتصر لأول مرة 6 مباريات في الدوري، أي لأول مرة منذ الجولة الأولى.

آخر مرة نجح ويجان في الانتصار كان أمام كارديف سيتي في الجولة الأولى من الدوري، بعدها خسر الفريق 4 مرات وتعادل مرتين.

وأخيرا عاد ويجان لطريق الانتصارات من جديد ليحصد نقطته الثامنة في المركز الـ 19.

بينما تجمد رصيد تشارلتون عند النقطة 14 في المركز السابع.

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