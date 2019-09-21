تشكيل الدربي - لاوتارو ولوكاكو يقودان إنتر.. ومفاجأة من ميلان

استعان أنطونيو كونتي، المدير الفني لـ إنتر، بالثنائي لاوتارو مارتينيو وروميلو لوكاكو لقيادة هجوم الفريق أمام ميلان، فيما أضاف ماركو جيامباولو مدرب الروسونيري عنصر المفاجأة.

جيامباولو قرر الاعتماد على الشاب البرتغالي رفائيل ليو في التشكيل الأساسي لأول مرة أمام إنتر في دربي الغضب، ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

ويتواجد نيكولا باريلا أساسيا في خط الوسط إلى جانب بروزوفيتش وستيفانو سينسي ليكون خط وسط إنتر أكثر إنتاجية وحركية.

وجاء تشكيل الروسونيري كالآتي

حراسة المرمى: جينالويجي دوناروما.

الدفاع: أندريا كونتي، ماتيو موساكيو، أليسيو رومانيولي، ريكاردو رودريجيز.

الوسط: فرانك كيسي، لوكاس بيليا، هاكان شالن أوغلو.

الهجوم: رافائيل ليو، سوسو، شيشتوف بيونتيك.

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش.

الدفاع: دييجو جودين - ستيفان دي فري - ميلان شكرينيار.

الوسط: دامبروزيو، نيكولا باريلا، بروزوفيتش، ستيفانو سينسي، كوادو أسامواه.

الهجوم: لاوتارو مارتينيز، روميلو لوكاكو.

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