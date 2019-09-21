التشكيل – مهاجم وهمي لـ بيراميدز أمام إنبي.. ومحمد شريف يقود الهجوم البترولي

السبت، 21 سبتمبر 2019 - 19:09

كتب : عاطف شادي

ويلفريد كانون

يعتمد سيباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز على محمد فاروق كمهاجم وهمي أمام إنبي.

بيراميدز يواجه إنبي في الثامنة مساءً في الجولة الأولى من الدوري المصري.

ويشارك محمد فاروق كمهاجم وهمي وخلفه إبراهيم حسن وعبد الله السعيد وإيريك تراوري.

أخبار متعلقة

بيان رسمي – بيراميدز يدرس عرضا "مغريا" لـ أحمد حمودي الزمالك: وجود الجماهير سيكون مختلفا أمام الأهلي عن بيراميدز بيراميدز.. وهز الهرم في لحظات السوق الأخيرة.. بيراميدز يتعاقد مع "أفضل لاعب بـ الدوري النرويجي"

ويدفع ديسابر بـ عمر جابر ومحمد فتحي في وسط الملعب، مع غياب نبيل عماد "دونجا" بسبب الإصابة.

ويظهر المدافع ويلفريد كانون الوافد الجديد من صفوف أدو دين هاج الهولندي لأول مرة مع بيراميدز.

وفيما يلي تشكيل بيراميدز:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

الدفاع: رجب بكار – كانون – عبد الله بكري – محمد حمدي.

الوسط: عمر جابر – تراوري – محمد فتحي – عبد الله السعيد – إبراهيم حسن.

الهجوم: محمد فاروق.

وعلى الجانب الآخر يعتمد علي ماهر مدرب إنبي على محمد شريف كأساسي ومعه أحمد شكري وعمر بسام وحميد ماو.

ويلعب محمد أشرف "روقة" في وسط الملعب بجانب محمد بسيوني.

وفيما يلي تشكيل إنبي بالكامل:

حراسة المرمى: محمود جاد.

الدفاع: علي فوزي – رامي صبري – إبراهيم يحيى – أحمد عبد العزيز.

الوسط الدفاعي: روقة – محمد بسيوني.

الوسط الهجومي: محمد شريف – عمر بسام – حميد مادو.

الهجوم: أحمد شكري.

اقرأ أيضا:

برأسية تونسية.. المقاولون يفتتح الدوري بانتصار على الطلائع

بيان رسمي – بيراميدز يدرس عرضا "مغريا" لـ أحمد حمودي

دربي ميلانو - عبثية ميلان ضد أوراق إنتر الرابحة

الأهلي يظهر بقميصه الجديد أمام كانو سبورت

فيديو في الجول – ميدو يضع حل عودة الدوري المصري لقوته

سابورة في الجول - سوبر فايلر.. لماذا لم ينجح الزمالك في إيقاف أجايي

في الدوري بيراميدز إنبي

نرشح لكم

أخر الأخبار

مباشر في الدوري – بيراميدز ضد إنبي 9 دقيقة | مصر
الجونة لا يعرف الفوز في افتتاح الدوري.. هدف ذاتي ينتصر لـ الإسماعيلي 21 دقيقة | الدوري المصري
التشكيل – مهاجم وهمي لـ بيراميدز أمام إنبي.. ومحمد شريف يقود الهجوم البترولي 42 دقيقة | مصر
حارس واتفورد بعد استقبال 8 أهداف أمام سيتي: خشيت نتائج الكريكت 43 دقيقة | أوروبا
جوارديولا: الفوز بثمانية على واتفورد؟ لست راضيا عن أداء الشوط الثاني 52 دقيقة | أوروبا
الخطيب للاعبي الأهلي بعد الفوز بالسوبر: التحدي الأكبر دوري الأبطال ساعة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 رسائل من رئيس الزمالك بعد خسارة السوبر لـ ميتشو وساسي وأوباما 2 خبر في الجول – تعرف على التشكيل المقترح لجهاز البدري.. مفاجأة بركات 3 شاهد – ثنائية الأهلي في مرمى كانو سبورت 4 رسميا - حسام البدري مدربا لمنتخب مصر

قد ينال إعجابك