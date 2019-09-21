التشكيل – مهاجم وهمي لـ بيراميدز أمام إنبي.. ومحمد شريف يقود الهجوم البترولي

يعتمد سيباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز على محمد فاروق كمهاجم وهمي أمام إنبي.

بيراميدز يواجه إنبي في الثامنة مساءً في الجولة الأولى من الدوري المصري.

ويشارك محمد فاروق كمهاجم وهمي وخلفه إبراهيم حسن وعبد الله السعيد وإيريك تراوري.

ويدفع ديسابر بـ عمر جابر ومحمد فتحي في وسط الملعب، مع غياب نبيل عماد "دونجا" بسبب الإصابة.

ويظهر المدافع ويلفريد كانون الوافد الجديد من صفوف أدو دين هاج الهولندي لأول مرة مع بيراميدز.

وفيما يلي تشكيل بيراميدز:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

الدفاع: رجب بكار – كانون – عبد الله بكري – محمد حمدي.

الوسط: عمر جابر – تراوري – محمد فتحي – عبد الله السعيد – إبراهيم حسن.

الهجوم: محمد فاروق.

وعلى الجانب الآخر يعتمد علي ماهر مدرب إنبي على محمد شريف كأساسي ومعه أحمد شكري وعمر بسام وحميد ماو.

ويلعب محمد أشرف "روقة" في وسط الملعب بجانب محمد بسيوني.

وفيما يلي تشكيل إنبي بالكامل:

حراسة المرمى: محمود جاد.

الدفاع: علي فوزي – رامي صبري – إبراهيم يحيى – أحمد عبد العزيز.

الوسط الدفاعي: روقة – محمد بسيوني.

الوسط الهجومي: محمد شريف – عمر بسام – حميد مادو.

الهجوم: أحمد شكري.

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