حارس واتفورد بعد استقبال 8 أهداف أمام سيتي: خشيت نتائج الكريكت

مانشستر سيتي أكبر انتصار في تاريخه بالدوري الإنجليزي، بعدما سحق واتفورد على ملعب الاتحاد بثمانية أهداف دون رد، وحارس الأخير خشى من تكرار نتائج مباريات لعبة الكريكت.

واتفورد تلقت شباكه طيلة المباريات الخمسة السابقة 10 أهداف مقابل 8 في مباراة اليوم فقط جعلته أسوأ دفاع في البطولة.

والحارس بين فوستر قال: "الأمر صادم بعض الشيء ومحرج. أظن أننا تركنا أنفسنا نسقط اليوم. الجماهير أعطتنا كل ما لديها ولكن لسوء الحظ لم نعطي كل ما لدينا على أرض الملعب".

وأضاف في تصريحات صحفية "كحارس وعندما تواجه ليفربول أو سيتي وتستقبل خماسية خلال 20 دقيقة تخشى من قدوم الأسوأ، وتأتي إلى مخيلتك النتائج التي تحدث في الكريكت (عادة ما تنتهي بعدد كبير من النقاط المحتسبة)".

وأشار "بلا شك هم أفضل فريق واجهته على الإطلاق . عندما تواجه سيتي، ولا أمزح، فإن ما تفكر به هو إبقاء النتيجة بهدفين أو ثلاثة. هم جيدين للغاية، ورفقة ليفربول فهما في مستوى مختلف".

واستدرك "لم نؤد دورنا بالشكل الأمثل اليوم ولكن هذه كرة القدم وعلينا التخلص مما حدث والتفكير في المباراة المقبلة".

قبل أن يتم "لا نمتلك عدد كبير من اللاعبين أصحاب الخبرة لكن علينا الابتسام. استقبلت لتوي 8 أهداف، ولست سعيدا ولكن ما حدث قد حدث وعلينا الاستعداد للمباراة القادمة".

مانشستر سيتي صار أسرع فريق يتقدم بـ 5 أهداف في شباك الخصم بتاريخ الدوري الإنجليزي بعدما سجل المدافع الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي الهدف الخامس في الدقيقة 18.

ورفع حامل اللقب رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني خلف ليفربول المتصدر بينما تذيل واتفورد الترتيب برصيد نقطتين.

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