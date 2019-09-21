جوارديولا: الفوز بثمانية على واتفورد؟ لست راضيا عن أداء الشوط الثاني

عبر جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عن عدم رضاه التام من أداء لاعبيه في الشوط الثاني أمام واتفورد رغم الفوز بثمانية على الفريق الأصفر.

وضرب مانشستر سيتي ضيفه واتفورد بلا رحمة وفاز عليه بثمانية نظيفة في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

وأنهى مانشستر سيتي الشوط الأول متقدما بخماسية ثم سجل 3 أهداف في الشوط الثاني.

وقال جوارديولا عقب المباراة: "لم أكن أرغب في رؤية اللاعبين في الشوط الثاني وهم يعتقدون أنهم ليسوا مضطرين للركض كثيرا لأنهم سجلوا 5 أهداف في الشوط الأول".

وأضاف "هذا هو عدم الاحترام".

المدرب الإسباني أكمل "لعبنا بلا رحمة وسجلنا 5 أهداف ثم كان لدينا 20 دقيقة لم نسجل بها أي أهداف".

وتابع "لكننا لعبنا بجدية ولم نفعل أي شيء جديد وهذه هي أفضل طريقة لنا".

وأوضح بيب "بعد مواجهة شاختار في دوري الأبطال لم يكن لدينا فرصة للاستعداد لمباراة واتفورد".

وأتم تصريحاته "في النهاية كان يوم رائع بالنسبة لنا جميعا وللمشجعين الذين استمتعوا بالكثير من الأهداف".

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