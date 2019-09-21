بالفيديو – هدف لا يُصدق يهز مرمى بوفون بعد تعاطف القائم والعارضة مع يوفنتوس

السبت، 21 سبتمبر 2019 - 18:42

كتب : FilGoal

بوفون

سجل ميجيل فيلوسو لاعب هيلاس فيرونا هدفا ولا أروع في مرمى جانلويجي بوفون ليكتب تقدم فريقه أمام يوفنتوس.

يوفنتوس يستضيف هيلاس فيرونا في الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح فيرونا في الدقيقة 19 بعد تدخل من ميري ديميرال مدافع يوفنتوس.

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وسدد صامويل دي كارميني ركلة جزاء فيرونا ولكنها اصطدمت في القائم، قبل أن تصل إلى فاليريو فيري الذي سدد هو الآخر ولكن في العارضة هذه المرة.

الخطورة استمرت على يوفنتوس ليحصل ميجيل فيلوسو على الكرة خارج منطقة الجزاء ويطلق تسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد.

ولم ينجح بوفون الذي يعود لحراسة مرمى يوفنتوس، في الوصول للكرة التي هزت الشباك وكتبت الهدف الأول لـ فيرونا.

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