بالفيديو – كوتينيو يسجل لأول مرة في اكتساح بايرن لـ كولن

السبت، 21 سبتمبر 2019 - 18:01

كتب : FilGoal

كوتينيو - بايرن ميونيخ

سجل فيليب كوتينيو أولى أهدافه بقميص بايرن ميونيخ في انتصار الأخير على كولن.

وانتصر بايرن برباعية مقابل لا شيء أمام كولن في الجولة الخامسة من الدوري الألماني.

روبرت ليفاندوفسكي افتتح التسجيل في المباراة بعد مرور دقيقتين فقط بعد تبادل تمريرات مميز من لاعبي بايرن ثم تسديد من ليفا تحولت داخل الشباك بمساعدة الدفاع.

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ومثلما فعل مع انطلاق الشوط الأول، سجل ليفاندوفسكي من جديد مع انطلاق الشوط الثاني. ضربة رأس كتبت الهدف الثاني لـ بايرن أمام كولن.

وفي الدقيقة 60 احتسب حكم المباراة ركلة جزاء حولها كوتينيو بنجاح في الشباك ليكتب هدفه الأول بقميص بايرن.

وانضم كوتينيو إلى بايرن قادما من برشلونة في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية.

والآن وفي مباراته الخامسة بقميص الفريق الألماني ينجح في التسجيل لأول مرة.

الهدف الرابع جاء عن طريق إيفان بيريسيتش من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 72 كتبت هدفه الثاني بقميص بايرن منذ انضمامه للفريق قادما من إنتر.

ورفع بايرن ميونيخ رصيده للنقطة 11 في صدارة الدوري من 3 انتصارات والتعادل مرتين، بينما تجمد رصيد كولن عند النقطة الثالثة في المركز قبل الأخير.

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