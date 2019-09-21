بالفيديو – كوتينيو يسجل لأول مرة في اكتساح بايرن لـ كولن

سجل فيليب كوتينيو أولى أهدافه بقميص بايرن ميونيخ في انتصار الأخير على كولن.

وانتصر بايرن برباعية مقابل لا شيء أمام كولن في الجولة الخامسة من الدوري الألماني.

روبرت ليفاندوفسكي افتتح التسجيل في المباراة بعد مرور دقيقتين فقط بعد تبادل تمريرات مميز من لاعبي بايرن ثم تسديد من ليفا تحولت داخل الشباك بمساعدة الدفاع.

ومثلما فعل مع انطلاق الشوط الأول، سجل ليفاندوفسكي من جديد مع انطلاق الشوط الثاني. ضربة رأس كتبت الهدف الثاني لـ بايرن أمام كولن.

وفي الدقيقة 60 احتسب حكم المباراة ركلة جزاء حولها كوتينيو بنجاح في الشباك ليكتب هدفه الأول بقميص بايرن.

وانضم كوتينيو إلى بايرن قادما من برشلونة في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية.

والآن وفي مباراته الخامسة بقميص الفريق الألماني ينجح في التسجيل لأول مرة.

الهدف الرابع جاء عن طريق إيفان بيريسيتش من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 72 كتبت هدفه الثاني بقميص بايرن منذ انضمامه للفريق قادما من إنتر.

ورفع بايرن ميونيخ رصيده للنقطة 11 في صدارة الدوري من 3 انتصارات والتعادل مرتين، بينما تجمد رصيد كولن عند النقطة الثالثة في المركز قبل الأخير.

اقرأ أيضا:

برأسية تونسية.. المقاولون يفتتح الدوري بانتصار على الطلائع

بيان رسمي – بيراميدز يدرس عرضا "مغريا" لـ أحمد حمودي

دربي ميلانو - عبثية ميلان ضد أوراق إنتر الرابحة

الأهلي يظهر بقميصه الجديد أمام كانو سبورت

فيديو في الجول – ميدو يضع حل عودة الدوري المصري لقوته

سابورة في الجول - سوبر فايلر.. لماذا لم ينجح الزمالك في إيقاف أجايي