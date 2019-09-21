من تختار ومن لا تختار في #فانتازي_الدوري_المصري – الجولة الأولى

تدق طبول عودة الدوري المصري ولكن معنا ضيف جديد هذه المرة.. #فانتازي_الدوري_المصري المقدم لكم من FilGoal.com .

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من تختار ومن لا تختار في الجولة الأولى إذا؟

الدوري سيفتتح بمباراة طلائع الجيش والمقاولون العرب، والمرشح الأفضل من هذه المباراة هو طاهر محمد.

في نصف موسم فقط، سجل طاهر 3 أهداف وصنع 6 قبل أن تضربه الإصابة، ولكنه عاد وقدم أداء مقبولا مع المنتخب الأوليمبي.

أما في مباراة الجونة والإسماعيلي، المقامة في استاد الجونة، يبدو إسلام محارب الخيار الأفضل في ظل تسجيل الجناح القادم من الأهلي لـ7 أهداف من قبل بقميص الجونة.

المباراة الثالثة في يوم السبت بين بيراميدز وإنبي، والأهم هنا هو من لا تختار.

جون أنتوي وأحمد علي خارج قائمة بيراميدز، وبالتالي قد تتجه إلى إريك تراوري صاحب الـ12 هدفا والـ4 أهداف مصنوعة الموسم الماضي.

في اليوم الثاني، قد يبدو بدارا سيلا هداف أسوان في القسم الثاني، وصلاح أمين هداف المقاصة المخضرم خيارين جيدين في المباراة المقامة في استاد أسوان.

لا تختار أيمن حفني لأنه خارج قائمة المقاصة.

وادي دجلة سيواجه طنطا، ولو احتجت أن تضم لاعبا من تلك المباراة فربما تجد ضالتك في رفيق كابو المهاجم التونسي السريع، صاحب الـ7 أهداف والـ4 مساعدات الموسم الماضي مع اتحاد المنستير.

بين الإنتاج الحربي ونادي مصر، ربما يتوجب عليك اختيار أحمد شديد قناوي الذي صنع 9 أهداف للإنتاج الموسم الماضي.

وربما يجدر بك استغلال مستوى محمود وادي المنتشي مؤخرا بهاتريك ضد ماليندي الزنجباري في الكونفدرالية وتضع عليه الآمال أن يسجل ضد حرس الحدود بقميص المصري.

في اليوم الثالث للجولة، يستضيف سموحة الأهلي الفائز لتوه بالسوبر المصري، وأمامك خيارات عديدة في النصف الأمامي ولكن علي معلول دائما خيار آمن، مثله مثل محمود علاء في مباراة الزمالك والاتحاد السكندري.

حسام حسن من سموحة، وخالد قمر من الاتحاد السكندري، خيارات قد تعود على صاحبها بالنقاط.

ولكن، هنا لا تختار أحمد رفعت أو رزاق سيسيه، لأنهما لن يلعبا ضد الزمالك بسبب إعارتهما من الفريق الأبيض.

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