رسائل من رئيس الزمالك بعد خسارة السوبر لـ ميتشو وساسي وأوباما

وجه رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بعض من الرسائل عقب خسارة فريقه للقب السوبر المصري أمام الأهلي.

الأهلي توج بطلا للسوبر المصري بعد الفوز على الزمالك بثلاثية مقابل هدفين. (طالع التفاصيل)

وقال رئيس الزمالك: خسرنا بسبب خطأ في التشكيل".

وأوضح في تصريحاته عبر قناة الحدث اليوم "أوباما يحتاج للراحة وعدم المشاركة. لا أعرف هل التشبع من الكرة أم الإجهاد هو سبب مستواه الحالي".

وواصل "هذا ليس فرجاني ساسي الذي نعرفه. يحتاج لعقد جلسه مع نفسه. قد يكون يشعر بالضيق من شيء ما. يوجد أكثر من لاعب يحتاج لوقفه".

وأكمل رسالته لـ ميتشو "لست حزينا من الخسارة. أنت تتعلم من أخطائك والسوبر انتهى والأهم ما هو قادم".

وتابع "إذا بدأ ميتشو المباراة بنفس تشكيل الشوط الثاني لاختلفت الأمور كثيرا، ولكن "لو" من عمل الشيطان ولا أساس لها في كرة القدم".

وكشف "سأعقد جلسة مع ميتشو يوم السبت لمعرفة وجهة نظره وللحديث مع اللاعبين".

وحرص رئيس الزمالك على تهنئة الأهلي قائلا: "أبارك للأهلي وجمهوره. تجربة الحضور الجماهيري نجحت وهذا هو الأهم".

واعتمد ميتشو في بداية السوبر على أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم ويوسف أوباما ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" مع جلوس مصطفى محمد على مقاعد البدلاء.

وشارك مصطفى محمد في الشوط الثاني وأصبح شكل الزمالك أفضل كثيرا ونجح في تسجيل هدفين، ولكن ثنائية لم تشف له لتفادي الهزيمة بثلاثية أمام الأهلي.

بطل المباراة بالتأكيد كان النيجيري جونيور أجايي، الذي سجل مرتين في فوز الأحمر الذي تحقق رغم استفاقة الأبيض في الشوط الثاني.

وتوج ريني فايلر بأول بطولة له مع الأهلي، في ثاني مباراة رسمية له مع الفريق.

المهم والأهم، أن الحياة عادت للكرة المصرية. دربي بحضور جماهيري كبير في برج العرب، ومباراة على مستوى فني عال، تميزت بسخونة الدربيات، دربي القاهرة على طريق العودة كما عهدناه.

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