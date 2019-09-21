مواعيد مباريات اليوم السبت 21-9-2019 والقنوات الناقلة.. مرحبا بـ الدوري المصري

السبت، 21 سبتمبر 2019 - 03:08

كتب : FilGoal

الدوري المصري

أهلا بالدوري المصري. أهلا بكم في السبت الكروي الممتاز.

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افتتاح الدوري المصري سيكون بين طلائع الجيش والمقاولون العرب في الثالثة عصرا على أون سبورت.

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ويليه الجونة أمام الإسماعيلي في الخامسة والنصف مساءً، ثم بيراميدز أمام إنبي على أون سبورت بالترتيب.

وفي الدوري الإنجليزي، يلعب ليستر سيتي أمام توتنام في الواحدة والنصف ظهرا على بي إن سبورتس 2.

ثم 4 مباريات في نفس التوقيت.

مانشستر سيتي ضد واتفورد على بي إن سبورتس 2. إيفرتون ضد شيفيلد على بي إن سبورتس 1. بيرنلي ضد نورويتش سيتي على بي إن سبورتس 7.

ثم يلعب نيوكاسل أمام برايتون على بي إن سبورتس 2 في السادسة والنصف مساءً.

أبرز مواجهات الدوري الإسباني ستجمع بين أتليتكو مدريد وسيلتا فيجو على بي إن سبورتس 3 في السادسة والنصف مساءً.

ويحل برشلونة ضيفا على غرناطة في التاسعة مساءً على بي إن سبورتس 3.

في إيطاليا، يلعب يوفنتوس أمام هيلاس فيرونا على بي إن سبورتس 4 في السادسة مساءً.

ثم سنكون على موعد مع الدربي المنتظر بين ميلان وإنتر في التاسعة إلا ربع مساءً على نفس القناة.

أبرز مواجهات الدوري الألماني ستكون بين بايرن ميونيخ وكولن على بي إن سبورتس 5 في الثالثة والنصف عصرا.

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الدوري المصري في إنجلترا في إسبانيا في إيطاليا مواعيد مباريات

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