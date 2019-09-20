تحذير إلى لاعبي #فانتازي_الدوري_المصري .. حفني خارج قائمة المقاصة لمواجهة أسوان

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 - 18:00

كتب : عاطف شادي

أيمن حفني

لم يضم أحمد حسام "ميدو" المدير الفني صفقته الجديدة، أيمن حفني، لقائمة فريقه ضد أسوان في الجولة الأولى.

تحذير هام بالنسبة للاعبي #فانتازي_الدوري_المصري الذين ضموا حفني في فريقهم. (شكل فريقك من هنا)

أما إذا كنت اخترت ميدو جابر أو محمد إبراهيم أو باولن فوافي أو صلاح أمين، فلا تقلق، هم ضمن قائمة ميدو.

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وضمت قائمة مصر للمقاصة الأسماء التالية..

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم – محمود حمدي – محمد كوكو

الدفاع: أحمد عبد العزيز "مودي" – عاصم صعيد – أحمد ياسين – عصام صبحي – أحمد محسن – محمد دسوقي – حسني فتحي

الوسط: صلاح عاطف "ريكو" – ميدو جابر – مصطفى شبيطة – محمد رمضان – محمد إبراهيم – خالد أوتشو – باولن فوافي

الهجوم: صلاح عاشور – صلاح أمين

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