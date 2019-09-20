تشكيل الأهلي المتوقع – فتحي ظهير أيمن.. ومفاضلة من فايلر في مركزين

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 - 10:43

كتب : FilGoal

الأهلي - كانو سبورت - صلاح محسن - وليد سليمان

سيشغل أحمد فتحي مركز الظهير الأيمن للأهلي أمام الزمالك، فيما يبدأ محمد مجدي "أفشة" كصانع ألعاب.

استقر ريني فايلر المدرب السويسري للنادي الأهلي على التشكيل الأقرب للبدء أمام الزمالك في كأس السوبر المصري.

ويبدأ أحمد فتحي كظهير أيمن في التشكيل الأساسي، فيما مازالت المفاضة في مركزين.

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ويفاضل فايلر بين صلاح محسن ومروان محسن للبدء بأحدهما، مع أفضلية لصلاح محسن، فيما يفاضل بين أحمد الشيخ ووليد سليمان لشغل مركز الجناح الأيمن.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع كالتالي:

حارس: محمد الشناوي

الدفاع: علي معلول – محمود متولي – ياسر إبراهيم – أحمد فتحي.

الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية .

أمامهم: أحمد الشيخ "وليد سليمان" – محمد مجدي "أفشة" - رمضان صبحي.

الهجوم: صلاح محسن "مروان محسن".

تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع من هنا.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك مساء اليوم الجمعة على استاد برج العرب، في بطولة كأس السوبر المصري لموسم 2018/2019.

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