أول شيء حصلنا عليه عند الإجابة عما يميز حمدي النقاز كان التأكيد بأنه يجعل مدربه يشعر بالراحة ولاعب تكتيكي مميز لا يتوفر كثيرا.

"ظهير أيسر عصري كما يجب أن يكون" طارق يحيى.

"عرضياته رائعة جدا" عاصم صلاح.

"تحركاته إلى جانب خط الملعب مميز" أحمد سامي.

حينما يلتقي الأهلي بمنافسه الزمالك غدا الجمعة في ملعب برج العرب على لقب كأس السوبر لموسم 2018-2019 سنكون على موعد مع مواجهة تونسية خالصة.. علي معلول ضد حمدي النقاز.

كان حمدي النقاز هو أحد نقاط قوة الزمالك الموسم الماضي بشكل واضح صنع ثلاثة أهداف وأرسل 155 عرضية خلال 21 مباراة شارك فيها.

قال طارق يحيى المدير الفني السابق للزمالك لـFilGoal.com: "من اللاعبين الذين أحب العمل معهم فهو مريح للغاية يهاجم بالشكل الأمثل وينفذ المطلوب منه".

وأضاف "الناحية التكتيكية عند النقاز مرتفعة جدا والناحية البدنية كذلك".

وأكمل "هو الظهير العصري كما يجب أن يكون".

أما أحمد سامي مدرب طلائع الجيش والنجوم السابق فقال لـFilGoal.com: "النقاز يلعب على الخط عكس علي معلول الذي يتوغل لداخل الملعب".

وواصل "النقاز مميز للغاية على الخط وعرضياته رائعة".

كل ذلك توضحه الأرقام إذ أن نسبة دقة عرضيات النقاز بلغت 21% ومؤخرا صنع هدفا في نهائي كأس مصر أمام بيراميز جعل الفريق الأبيض يضمن اللقب بفضل تفوقه في ذلك الوقت بهدفين دون رد قبل أن يسجل الهدف الثالث في وقت لاحق.

أما عاصم صلاح الظهير الأيسر لطلائع الجيش والذي واجه النقاز حينما صنع هدفا من أصل اثنين تعادل بهما الزمالك قال لـFilGoal.com: "هو ليس لاعبا مهاريا ولكن خطواته سريعة للغاية".

وأكمل "عرضياته مميزة ومتقنة".

وواصل "الزمالك خطورته في الأجنحة ويتم فتح مساحات للظهيرين ليتقدما ويرسلا العرضيات".

شاهد خريطة تحركات النقاز أمام طلائع الجيش

وقال فاروق جعفر لاعب الزمالك السابق لـFilGoal.com: "معلول والنقاز متساويان في قدرتهما الرائعة على إرسال العرضيات المميزة من الثبات أو من الحركة".

وشدد "تحديدا من الحركة هذا ما يميز الثنائي ولنا في رجب بكار مثال فكل الأندية تريد ضمه وتفاوضه لقدرته على إرسال عرضيات من الثبات والحركة، هذه ميزة لا تتوفر في الكثير من اللاعبين".

واعترف أحمد سامي أن تقدم النقاز للهجوم يرهق الخصم وقال: "يرسل عرضيات من أي مكان ويتقدم دائما للهجوم فيخلق كثافة عددية أمام الخصم فيشكل عبئا كبيرا على المنافس".

ما يدعم النقاز كذلك قدرته على التمرير الجيد فنسبة دقة تمريراته الموسم الماضي بلغت 70%.

ويمرر دائما للأمام ففي مواجهة النجم الساحلي في الكونفدرالية في الموسم الماضي ورغم التعادل السلبي الذي حسم نتيجة اللقاء إلا أن 80% من تمريرات النقاز كانت للأمام.

شاهد خريطة تمريرات النقاز أمام النجم الساحلي

لكن على عكس معلول الذي يسدد على مرمى الخصم فالنقاز لا يسدد كثيرا، حقيقة لم يسدد في موسم كامل سوى أربع مرات.

ليظل السؤال كيف يمكن التغلب على النقاز في لقاء القمة؟

قال أحمد سامي: "مثل معلول النقاز النواحي الدفاعية عنده ضعيفة واللعب بالرأس كذلك".

وأردف "اللعب الجماعي للأهلي هو من سيحسم المواجهة ضده".

أما عاصم صلاح فقال: "اجعل النقاز في موقف واحد ضد واحد وراوغه ستمر منه، هو أقوى هجوميا عن دفاعيا".

وأكمل "لو هاجمه معلول ستكون الأفضلية له لأنه سيجعل النقاز دائما في وضعية دفاعية".

هذا الأمر هو ما اتفق فيه أسامة عرابي المدرب العام السابق للأهلي الذي قال لـFilGoal.com: "يجب أن يجعل معلول منافسه النقاز في وضع دفاعي بشكل مستمر".

أما فاروق جعفر فقال: "وضع رمضان صبحي أمام معلول ليصبح لاعبا ثابتا في الناحية اليسرى سيغلق المساحات أمام النقاز".

أجرى الحوار مع أسامة عرابي: أحمد شاكر

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