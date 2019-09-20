تشكيل الزمالك المتوقع - مصطفى محمد يقود الهجوم.. ومفاضلة من ميتشو في مركزين

استقر ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو" المدير الفني الصربي لنادي الزمالك على تشكيل فريقه الأقرب لمواجهة الأهلي، فيما مازال يفكر في مصير مركزين.

ويتنافس محمود عبد الرزاق "شيكابالا" مع المغربي محمد أوناجم على مركز الجناح الأيمن.

شيكابالا لم يخض مباراة جينيراسيون فوت في دوري أبطال إفريقيا، إذ خرج من القائمة التي سافرت للسنغال بسبب الإصابة.

وفي المقابل، مازالت الحيرة حول مركز الظهير الأيسر الذي قد يشغله محمد عبد الشافي أو عبد الله جمعة، مع أفضلية للأخير.

عبد الشافي حظى بثقة الصربي وخاض آخر مباراتين للأبيض أمام بيراميدز في نهائي كأس مصر وجينيراسيون فوت السنغالي في دوري أبطال إفريقيا، فيما غاب عبد الله جمعة عن نهائي الكاس للإصابة واكتفى بالتواجد على مقاعد البدلاء، قبل أن يشارك في لقاء جينيراسيون كجناح.

مصطفى محمد سيقود هجوم الزمالك منفردا بعدما شارك كبديل في اللقاء الماضي وسجل هدفا، وكاد يسجل الثاني في السنغال.

وجاء تشكيل الزمالك المتوقع كالآتي:

حارس: محمد عواد

الدفاع: عبد الله جمعة "محمد عبد الشافي" - محمد عبد الغني - محمود علاء - حمدي النقاز.

الوسط: فرجاني ساسي - طارق حامد

أمامهم: يوسف أوباما - أشرف بنشرقي - شيكابالا (محمد أوناجم)

الهجوم: مصطفى محمد.

تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع من هنا.

ويلتقي الزمالك بطل الكأس مع الأهلي بطل الدوري على كأس السوبر المصري لموسم 2018/2019.

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