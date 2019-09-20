عندما توجهنا بالسؤال لنجوم الكرة المصرية عن علي معلول كانت الإجابات تجعلنا نعتقد إنه ليس ظهير أيسر بل مهاجم.

"ثقته لا تهتز في نفسه أبدا" أسامة عرابي.

"لا أعتقد أنه لديه عيوب" أحمد صبحي.

"علي معلول أخطر من حمدي النقاز" أحمد سامي.

"يجب وضع لاعبا ليساعد حمدي النقاز على إيقاف معلول" فاروق جعفر.

حينما يلتقي الأهلي بمنافسه الزمالك غدا الجمعة في ملعب برج العرب على لقب كأس السوبر لموسم 2018-2019 سنكون على موعد مع مواجهة تونسية خالصة.. علي معلول ضد حمدي النقاز.

معلول هو نقطة قوة الأهلي في الموسم المنصرم من الدوري لما لا وهو هداف فريقه في الدوري بثمانية أهداف مع صناعته لسبعة آخرين.

فما هي مميزات علي معلول؟

أجاب أسامة عرابي المدرب العام السابق للأهلي -والذي كان ضمن جهاز المدير الفني مارتن يول حينما ضم ناديه معلول من الصفاقسي- قائلا: "أكبر مميزات معلول هي قدرته على التصرف الصحيح في الثلث الهجومي من الملعب كأنه مهاجم وليس ظهير".

وواصل في حديثه لـFilGoal.com: "معلول يستطيع اللعب مع المهاجمين كأنه واحد منهم، يتوغل إلى داخل الملعب ويمرر بينيات مميزة، بالإضافة لتسديداته المتقنة سواء كرات ثابتة أو متحركة".

هذا توضحه الأرقام ففي لقاء الزمالك الأخير في الموسم المنصرم من الدوري 65% من تمريرات معلول كانت للأمام مقارنة بـ13% للخلف و23% لجانبي الملعب.

معلول دائما يبحث عن الهجوم يبحث بشكل مستمر عن قيادة فريقه للأمام إلى منطقة جزاء الخصم.

وفي لقاء الاتحاد السكندري الذي سجل فيه معلول قاد الأهلي للانتصار بهدفين دون رد تواجد معلول في كل مناطق الملعب.

شاهد خريطة تحركات معلول أمام الاتحاد

وقال أحمد صبحي الظهير الأيمن لسموحة الذي واجه معلول في الموسم المنصرم وسجل اللاعب التونسي هدفا من ركلة جزاء فيه لـFilGoal.com: "معلول قوي جدا في الناحية الهجومية هي أفضل من الجزء الدفاعي لديه".

وواصل "لا أعتقد أن معلول لديه عيوب، هو مرهق جدا لمن يواجهه".

أما أحمد سامي المدير الفني السابق لطلائع الجيش والنجوم قال لـFilGoal.com: "أسلوب لعب معلول متنوع للغاية فهو يستطيع اللعب على الخط ويتوغل إلى داخل الملعب".

وأكمل "تسجيل معلول للأهداف يأتي بسبب كثرة توغلاته داخل الملعب لذا بالنسبة لي هو أخطر من النقاز فهو لاعب متنوع وتكتيكي".

ما يفيد الظهير الأيسر لمنتخب تونس كذلك هو دقة تمريراته والتي بلغت نسبة صحتها 74% في الدوري.

أما عن عرضياته فهو لا يكمل ولا يمل من إرسالها فقد أرسل 221 عرضية خلال 26 مباراة خاضها أي ما يقرب من 8.80 عرضية في اللقاء الواحد.

وإجمالا بلغت نسبة دقة عرضيات معلول 23%.

وقال فاروق جعفر لاعب الزمالك السابق لـFilGoal.com: "معلول والنقاز متساويان في قدرتهما الرائعة على إرسال العرضيات المميزة من الثبات أو من الحركة".

وشدد "تحديدا من الحركة هذا ما يميز الثنائي ولنا في رجب بكار مثال فكل الأندية تريد ضمه وتفاوضه لقدرته على إرسال عرضيات من الثبات والحركة، هذه ميزة لا تتوفر في الكثير من اللاعبين".

كثرة تقدم معلول للهجوم يُرهق الخصم –كما قال أحمد صبحي سابقا- وأوضح أحمد سامي "عرضيات معلول وكثرة تقدمه للأمام تُرهق الخصم الذي يواجهه لأنه يواجه كثافة عددية من الأهلي وهذا يمثل عبئا علينا".

كل ذلك يدعمه عدم فقد معلول للكرة إذ أنه خلال الموسم بأكمله خلال لم يفقدها سوى 34 مرة أي 1.3 مرة في اللقاء الواحد فقط.

هذا بالإضافة لثقته الكبيرة في نفسه وقال أسامة عرابي: "معلول ثقته لا تهتز في نفسه أبدا فهو يثق في نفسه بشكل كبير".

ما حدث في لقاء الأهلي والترجي في تونس في دوري أبطال إفريقيا قبل ثلاثة مواسم خير دليل على ذلك، فبعدما أخطأ اللاعب في إحدى الكرات وتسبب في استقبال الأهلي لهدف، عاد ليسجل ويصنع وقاد فريقه للتأهل.

شاهد خريطة تحركات معلول أمام الترجي

تحدثنا عن الهجوم فماذا عن الدفاع؟

قبل لقاء الأهلي والزمالك في الدور الأول من الدوري الموسم الماضي قال فرجاني ساسي لاعب خط وسط الزمالك مازحا لمعلول أثناء تواجدهما في معسكر منتخب تونس: " أنت تتقدم دائما للأمام وتترك مساحة كبيرة خلفك".

وهنا قد يجد الزمالك فرصة للوصول لمنطقة جزاء الأهلي.

قال أحمد سامي: "النواحي الدفاعية هي الشيء السلبي عند معلول، لكن حال مقارنته بالنقاز فهو أفضل في التغطية من النقاز واللعب برأسه ضعيف".

وأردف "اللعب الجماعي للزمالك هو من سيحسم المواجهة ضده".

ليظل السؤال كيف يمكن التغلب على معلول في لقاء القمة؟

قال أحمد صبحي: "ألا يعود شيكابالا للخلف للدفاع بل يتمركز في الأمام للهجوم هذا سيجعل معلول يتخوف من التقدم للأمام، مثلما حدث في لقاء الزمالك وبيراميدز حينما اشترك محمد عبد الشافي بدلا من عبد الله جمعة لإيقاف الناحية اليمنى للخصم".

وأردف "لا يوجد رقابة فردية الآن في الكرة، الكل يدافع".

فيما قال فاروق جعفر: "من الأفضل أن يتواجد لاعبا في الناحية اليمنى للزمالك يلعب بشكل ثابت مثل أحمد سيد "زيزو" لعدم منح معلول أي مساحة لإرسال عرضيات".

أجرى الحوار مع أسامة عرابي: أحمد شاكر

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