كشف صبري المنياوي مدير الكرة في نادي الإٍسماعيلي عن سبب استبعاد بكيتي سيلفا لاعب الدراويش من قائمة الفريق أمام الجونة.

الإسماعيلي يواجه الجونة في الخامسة والنصف مساء يوم السبت في الجولة الأولى من الدوري المصري.

وقال المنياوي: "بكيتي لم يتقبل توجيهات المدرب خلال التدريبات. لم يتقبل الاستعداد بجدية".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "ميودراج ييسيتش -مدرب الفريق- فضل عدم ضم بكيتي لأنه اتفق مع اللاعبين على ضرورة تحمل المسؤولية".

وواصل "التدريبات أساس اختيار اللاعبين في تشكيل المباريات الرسمية. الأفضل سيحجز مكانه في التشكيل".

وفيما يلي قائمة الإسماعيلي بالكامل لمواجهة الجونة:

حراسة المرمى: محمد فوزي – محمد مجدي.

الدفاع: إبراهيم أبو اليزيد – محمد مجدي الجمل – باهر المحمدي – محمد هاشم – محمد كماتشو – أسامة إبراهيم.

الوسط: عماد حمدي – محمود دونجا – محمد بيومي – همام طارق – عبد الرحمن مجدي – أحمد مدبولي – محمد الشامي.

الهجوم: وجيه عبد الحكيم – محمد حمدي زكي – بينسون شيلونجو.

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