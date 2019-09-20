لينكر: ميسي فعل كل شيء وأكثر من مارادونا

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 - 16:56

كتب : FilGoal

مارادونا - ميسي

يعتقد الإنجليزي جاري لينكر لاعب برشلونة السابق أن ليونيل ميسي فعل كل شيء وأكثر من دييجو أرماندو مارادونا.

ليونيل ميسي

النادي : برشلونة

برشلونة

لينكر محلل الكرة الإنجليزية في الوقت الحالي عقّد مقارنة بين ثنائي الأرجنتين قائلا عبر إذاعة "talkSPORT": "لم اعتقد انني قد أرى لاعبا أفضل من دييجو، كان لاعبا لا يُصدق وكان هناك رهبة منه، كما كان الجميع في تلك الأيام".

وتابع "ميسي فعل كل شيء وأكثر مما قدمه مارادونا، متوسط أهدافه يقترب من هدف لكل مباراة، في المقابل مارادونا معدله هدف لكل مباراتين، وهو جيد للغاية في ذلك الوقت، وسهل الآن".

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وأردف هداف كأس العالم 1986 "ميسي أفضل مراوغ رأيته وكذلك أفضل ممرر رأيته".

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وأضاف "دييجو كان رائعا في كلاهما، لكن بالنظر استمرارية ميسي ظل في نفس المستوى لمدة 15 عاما".

وأتم "أنا مشجع كبير لـ كريستيانو رونالدو، لكن رؤية ميسي ممتعة، ميسي يستطيع القيام بـ 4 أو 5 أشياء في المباراة تجعلك تترك مقعدك".

ميسي عاد من الإصابة وشارك لأول مرة الموسم الحالي مع برشلونة بشكل رسمي أمام بوروسيا دورتموند الألماني كبديل.

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