مؤتمر لامبارد - فرصة ماونت للحاق بلقاء ليفربول.. السوبر الأوروبي أظهر قدراتنا

كشف فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي عن موقف المصابين من مواجهة ليفربول في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

وتعرض ماسون ماونت لإصابة قوية في الكاحل أثناء المشاركة في دوري أبطال أوروبا أمام فالنسيا الإسباني ولم يُكمل اللقاء.

لامبارد تحدث عن موقف الإنجليزي من خوض مواجهة الريدز "ماونت لديه فرصة أن يكون لائقا قبل مباراة الأحد، لقد كان التدخل على قدمه سيئ لكنه على الرغم من التوتر إلا أنه لم يتضرر كثيرا، ولن يتم اتخاذ أي مخاطرة".

وتحدث عن المواجهة "مباراة السوبر الأوروبي أظهرت قدرة الفريق على التنافس مع أفضل فريق في إنجلترا في الوقت الحالي".

ونجح ليفربول في الفوز بالسوبر الأوروبي بركلات الترجيح على تشيلسي بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2.

وعن عودة نجولو كانتي "نعرف قيمته للنادي، السؤال بالنسبة لي هل هو جاهز، لقد كان بعيدا عن المشاركة لفترة طويلة منذ نهاية الموسم الماضي، أعلم أنه خاض عدة مباريات الموسم الحالي، لكن لم احتسب ذلك عليه لأنه غاب عن الفترة التحضيرية".

وواصل الإشادة بمتوسط الميدان الفرنسي"ما فعله في السوبر الأوروبي أمرا رائعا، أن يلعب بهذا الأسلوب دون تدريب، علينا الآن معالجة الأمر مثلما يحدث مع ماونت، ومن الرائع عودته مجددا للفريق".

كانتي شارك في مباراتين كاملتين أمام ليفربول وليستر سيتي كما شارك كبديل أمام مانشستر يونايتد.

ويسعى تشيلسي للعودة للنتائج الإيجابية بعد الفوز في الجولة الماضية على ولفرهامبتون بنتيجة 4-2.

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