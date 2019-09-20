دربي ميلانو – جيامباولو: أريد من اللاعبين الاستمتاع.. وسبب تفوق بيليا على بن ناصر

طالب ماركو جيامباولو المدير الفني لميلان الإيطالي بالاستمتاع أمام إنتر في الدربي والمقرر إقامتها غدا في الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

جيامباولو تحدث في المؤتمر الصحفي قائلا: "الفوز على هيلاس فيرونا كان خطوة مهمة، وهذا يدل على أن الفريق يتطور مباراة تلو الآخرى".

وتابع "هدفنا الفوز. وهذا ما أصر عليه، من المهم أن نلعب جيدا ونحافظ على مشروعنا ولكن في نفس الوقت أن نقدم نتائج جيدة للجماهير".

وعن الدربي "مباراة قائمة بذاتها، أعرف أهميتها للاعبين، للجماهير وللنادي. وأعرف كيف تؤثر على حالة الجميع، من أجل أن تلعب جيدا لابد أن تتحكم في أعصابك وتتكيف مع الضغوط وفي نفس الوقت أن تستمتع بما تقوم به".

وواصل "كل مباراة تمنحك رسالة معينة، هناك ما تفوز به وهناك ما تخسره. الدربي مباراة صعبة ومهمة ولا يمكن توقعها. أثق في قدرتنا على مواجهة إنتر".

وعن كونتي مدرب إنتر "أمامه الفرصة ليقدم نفسه ويعلن ما يملكه من مقومات، سيلعب مباراة وليس حربا لذا عليه أن يبقى هادئا".

وطالب قائلا "أريد من اللاعبين أن يستمتعوا".

وعن مشكلة البرازيلي باكيتا "لقد صنع الإعلام قصة حوله من لا شيء وهذه طريقة جيدة لبيع الصحف قبل الدربي لكن حقيقة الأمر أنه لا مشكلة بيننا".

ظهرت بعض التقارير التي تشير إلى مشاكل بين البرازيلي ومدربه بسبب تغييره بين شوطي المباراة أمام هيلاس فيرونا.

كما أشاد بالأرجنتيني لوكاس بيليا الذي حظى بمقعد أساسي في وسط الملعب على حساب الجزائري إسماعيل بن ناصر مواصلا "بيليا لاعب يمتلك الكثير من الخبرة ويعرف كيف يلعب المباريات الصعبة".

وأتم "علينا دائما أن نتذكر أننا نمثل ملايين الجماهير، أعرف ما يعنيه الفوز بالدربي، لقد عايشت ذلك. بالنسبة لي الفرحة لا تدوم أكثر من ساعة، هذه شخصيتي ولكن أعرف أهميته للجماهير".

ويعود الفوز الأخير لميلان على إنتر في الدوري الإيطالي إلى يناير 2016.

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