رسميا – جوهرة برشلونة جاهز لتمثيل إسبانيا بعد الحصول على الجنسية

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 - 15:12

كتب : FilGoal

فاتي - برشلونة

بعد التألق في مبارياته الأولى مع برشلونة، كان التحرك السريع من الاتحاد الإسباني لكرة القدم بتجنيس إنسو فاتي جوهرة برشلونة الجديدة.

حصل إنسو فاتي نجم برشلونة الشاب على الجنسية الإسباني بشكل رسمي، وأصبح مؤهلا لحمل قميص منتخب إسبانيا.

ومن المتوقع مشاركة اللاعب صاحب الـ16 عاما مع منتخب إسبانيا لأول مرة في كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما خلال شهر أكتوبر المقبل.

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فاتي ولد في دولة غينيا بيساو، لكنه الآن حصل على الجنسية الإسبانية ويستطيع اللعب لمنتخب بلادها.

وحصل فاتي على فرصة المشاركة رفقة برشلونة هذا الموسم في غياب ليونيل ميسي، ليسجل هدفين ويصنع ثلاثة آخرين في ثلاث مباريات شارك بها في بطولة الدوري.

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