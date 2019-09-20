ماركا: أليجري وراؤول مرشحان لخلافة زيدان في ريال مدريد

ظهر اسم المدير الفني الإيطالي ماسيمليانو أليجري ضمن الأسماء المرشحة لتدريب ريال مدريد الإسباني حال رحيل الفرنسي زين الدين زيدان.

ويقدم ريال مدريد بداية سلبية الموسم الجاري، إذا خسر من باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا بثلاثية نظيفة.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فأن ريال مدريد يفكر في تعيين مدرب يوفنتوس وميلان السابق بدلا من زيدان.

المدير الفني البالغ 52 عاما كان ضمن الأسماء المرشحة لتدريب ريال مدريد عقب نهاية ولاية زيدان الأولى في صيف 2018، لكنه فضّل البقاء في يوفنتوس.

أليجري رحل عن تدريب يوفنتوس بنهاية الموسم الماضي بعدما حقق 9 ألقاب بقميص يوفنتوس.

ويعد البرتغالي جوزيه مورينيو ضمن الأسماء المفضلة لتولي تدريب ريال مدريد إذ سبق له قيادة الملكي في الفترة من 2010 و2013، وفاز بـ 3 ألقاب محلية.

كما يتواجد اسم هداف الفريق السابق راؤول جونزاليس مدرب فريق الشباب لريال مدريد، من أجل تكرار تجربة زيدان وسانتياجو سولاري.

ريال مدريد الموسم الحالي فاز في مباراتين وتعادل في مثلهما بالدوري الإسباني وفشل في تحقيق الفوز بأولى جولات دوري الأبطال.

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