ماذا لو امتلك ميدو ميزانية 100 مليون جنيه لإبرام صفقات من الدوري المصري لمصر للمقاصة؟

ميدو اشترط أن تكون إجاباته من خارج فريقه الحالي، وأن يختار لاعبين من باقي فرق الدوري.

هل يستطيع تشكيل ميدو المنافسة على لقب الدوري في وجهة نظرك؟

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