خاص فيديو في الجول - ميدو يختار تشكيل مصر للمقاصة بميزانية 100 مليون جنيه

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 - 14:38

كتب : أحمد العريان

مصر المقاصة - أحمد حسام ميدو

ماذا لو امتلك ميدو ميزانية 100 مليون جنيه لإبرام صفقات من الدوري المصري لمصر للمقاصة؟

ميدو اشترط أن تكون إجاباته من خارج فريقه الحالي، وأن يختار لاعبين من باقي فرق الدوري.

هل يستطيع تشكيل ميدو المنافسة على لقب الدوري في وجهة نظرك؟

أخبار متعلقة

فيديو في الجول – ميدو يجيب.. كم كان ليصبح سعره لو أنه لاعبا محترفا الآن؟ فيديو في الجول – ميدو كما لم تعرفه من قبل: أخيرا وجدت هويتي.. وهذا أصعب ما واجهني في الزمالك ميدو لـ في الجول: رفضت تدريب المنتخب الأوليمبي لأسباب مادية ميدو: نواجه أسوان في درجة حرارة 43 لكن لن نعترض على أي شيء

شاهد الفيديو من هنا

طالع أيضا:

تشكيل الأهلي المتوقع – فتحي ظهير أيمن.. ومفاضلة من فايلر في مركزين

تشكيل الزمالك المتوقع - مصطفى محمد يقود الهجوم.. ومفاضلة من ميتشو في مركزين

الأهلي.. ترانزيت الغموض

الزمالك.. هل وجد القطعة المفقودة؟

علي معلول.. المهاجم الذي خدع الجميع

حمدي النقاز.. الظهير العصري كما يجب أن يكون

في الدوري أحمد حسام ميدو مصر للمقاصة

نرشح لكم

أخر الأخبار

دربي ميلانو – جيامباولو: أريد من اللاعبين الاستمتاع.. وسبب تفوق بيليا على بن ناصر 6 دقيقة | أوروبا
رسميا – جوهرة برشلونة جاهز لتمثيل إسبانيا بعد الحصول على الجنسية 12 دقيقة | أوروبا
ماركا: أليجري وراؤول مرشحان لخلافة زيدان في ريال مدريد 45 دقيقة | أوروبا
فيديو في الجول - ميدو يختار تشكيل مصر للمقاصة بميزانية 100 مليون جنيه 46 دقيقة | الدوري المصري
فيديو في الجول – ميدو يجيب.. كم كان ليصبح سعره لو أنه لاعبا محترفا الآن؟ ساعة | الدوري المصري
مؤتمر سولشاير - 3 غيابات أمام وست هام.. لا زال راشفورد يتعلم ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 انتهت – كانو سبورت (0) - (2) الأهلي 2 خبر في الجول – تعرف على التشكيل المقترح لجهاز البدري.. مفاجأة بركات 3 شاهد – ثنائية الأهلي في مرمى كانو سبورت 4 القنوات الناقلة لمباريات الأندية المصرية في إفريقيا.. أزمة لـ الأهلي وقرار نهائي لـ الزمالك

قد ينال إعجابك