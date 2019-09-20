أسعار اللاعبين أصبحت باهظة الثمن. محمد صلاح كان اللاعب الأغلى في تاريخ ليفربول وقت إبرام الصفقة، فكم كان ليصبح سعر ميدو الآن؟

سألنا أحمد حسام "ميدو" كم كان ليصبح سعرك الآن لو أن فترة تألقك الكبيرة كانت في الوقت الحالي؟

وكانت تلك هي إجابة العالمي كما يلقبه الجمهور المصري.

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