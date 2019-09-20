مؤتمر سولشاير - 3 غيابات أمام وست هام.. لا زال راشفورد يتعلم

يأمل أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي عودة المصابين قبل مواجهة وست هام في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

ويغيب الفرنسي بول بوجبا، ومواطنه أنتوني مارسيال والإنجليزي لوك شاو عن مواجهة الهامرز المقرر خوضها الأحد المقبل.

ويأمل سولشاير استعادة خدمات دانييل جيمس من إصابة الكاحل والتي تسببت في غيابه عن الفوز على أستانا الكازاخي في أول مواجهات الدوري الأوروبي.

جيمس الوافد الجديد للشياطين الحمر تألق وسجل 3 أهداف بقميص الفريق الجديد ليحجز مقعدا أساسيا في خطط النرويجي.

ولا يشعر سولشاير بالقلق من احتمالية غياب مهاجمه ماركوس راشفورد عن التهديف.

الإنجليزي الشاب لم يسجل في المباريات الخمسة الأخيرة من لعب مفتوح كما أهدر فرصتين محققتين أمام أستانا أمس.

سولشاير قال: "لست قلقا من هذا، لا زال يتعلم كيفية إنهاء الفرص في مواقف مختلفة".

وتابع "الفرصة الأولى أمام أستانا كان من الممكن إنهائها بالقدم اليسرى بدلا من اليمنى، ونعمل معه بشكل يوم في التدريبات من أجل التحسن".

وأتم "الأمر المهم أنه لا زال لاعبا شابا، والمهاجم يصل إلى أفضل معدل له في الـ 26 أو 27 من عمره".

الإنجليزي البالغ 21 عاما سجل 3 أهداف في 5 مباريات بالدوري الإنجليزي منها هدفين من ركلتي جزاء.

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