مؤتمر كلوب - لست قلقا من شبح مانشستر سيتي.. ونريد الظهور بشكل أفضل

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 - 13:30

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - ليفربول - مؤتمر صحفي

لم يبد الألماني يورجن كلوب قلقه من شبح الإصابات خاصة في الخط الخلفي قبل مواجهة تشيلسي في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

مانشستر سيتي حامل اللقب تعرض لضربة قوية بإصابة قلبي دفاع الفريق، جون ستونز سوف يغيب لـ 5 أسابيع مقابل 6 أشهر للفرنسي إيمريك لابورت.

الألماني تحدث قائلا في المؤتمر الصحفي: "لست قلقا حتى الآن، هذا هو سبب وجود 4 مدافعين، جميعنا يحتاج للتوفيق من أجل النجاح لكن إصابة لابورت مع مانشستر سيتي ليست سهلة".

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وتابع "لدينا 4 مدافعين من طراز رفيع وآمل أن يكون العدد كافيا طيلة الموسم".

وعن مواجهة تشيلسي لم يفز الريدز منذ 2016 في ملعب ستامفورد بريدج.

وواصل كلوب في نفس السياق "ليست أخبارا جيدة بالنسبة لي، سوف يحاولون وتلك الأشياء سوف تتغير عاجلا، نحن ذاهبون لتشيلسي من أجل الحصول على نتيجة جيدة".

وأردف "لقد فزنا على جميع الفرق الكبرى في 2016 ومن ثم بدأت المشاكل لهم، وليس مكتوبا لنا منذ البداية أن نفوز خارج القواعد على تشيلسي".

كما أعلن المدير الفني عن عدم جاهزية الحارس أليسون بيكر للعودة، ولا زال موقف البلجيكي ديفوك أوريجي غير مضمونا في الظهور بقائمة الفريق لقمة الجولة السادسة.

وأشاد بالبرازيلي فابينيو "لقد وقعّنا معه بسبب أسلوبه مع موناكو، احتاج وقتا للتأقلم مع أسلوب لعب الدوري الإنجليزي".

وأكمل "يمتلك الجودة وذكي للغاية ويمتاز بمهارات دفاعية عالية، أشكر الله أنه ليس بحاجة للعب بمفرده، فيحيطه لاعبين جيدين".

وأتم عن الهزيمة أمام نابولي "لم تكن مباراة تخسرها عادة، نابولي ليس فريقا تسجل أهدافا قليلة في شباكه، ونريد الظهور بشكل أفضل لاحقا".

وتعرض ليفربول للخسارة الأولى له هذا الموسم بالسقوط أمام نابولي في أولى جولات دوري أبطال أوروبا في سان باولو.

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