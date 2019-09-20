تقرير: يوفنتوس رفض ضم داني ألفيش في الصيف

رفض يوفنتوس الإيطالي إعادة التوقيع مع البرازيلي داني ألفيش في سوق الانتقالات الصيفية.

داني ألفيش النادي : ساو باولو يوفنتوس

البرازيلي تلقى عدة عروض لكنه فضّل العودة للدوري البرازيلي وارتداء قميص ساو باولو.

الظهير الأيمن البرازيلي صار لاعبا حرا عقب نهاية تعاقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

ووفقا لـ "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية فأن الإيطالي ماوريسيو ساري رفض ضم البرازيل عقب عرض وكيل ألفيش فرصة عودة البرازيلي لصفوف السيدة العجوز.

ألفيش قضى موسما وحيدا رفقة يوفنتوس الإيطالي تُوج خلاله بالثنائية المحلية ووصل لنهائي دوري أبطال أوروبا عام 2017.

البرازيلي البالغ 36 عاما فاز بجائزة أفضل لاعب في كوبا أمريكا 2019 والتي تُوج بها السامبا باللقب.

ألفيش منذ انضمامه لـ ساو باولو شارك في 5 مباريات وسجل هدفا قاد به فريقه للفوز على سيارا في الدوري البرازيلي.