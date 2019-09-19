خاص فيديو في الجول – لماذا بات البدري مدربا لمنتخب مصر

الخميس، 19 سبتمبر 2019 - 17:26

كتب : FilGoal

حسام البدري

بين الشباب والخبرات والدفاعيين والهجوميين والعصبيين والهادئين، يقف حسام البدري كرقم وسط.

حسام البدري الآن أصبح مدربا لمنتخب مصر بعدما أعلن اتحاد الكرة تعيينه خلفا للمكسيكي خافيير أجيري.

الرجل المظفر بالبطولات مع الأهلي يملك التوازن والحزم والنجاحات مع الأندية ضمن قائمة مميزاته، ولكن ماذا عن عيوبه؟ تجربة غير ناجحة مع المنتخبات.

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حسام البدري منتخب مصر

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