بين الشباب والخبرات والدفاعيين والهجوميين والعصبيين والهادئين، يقف حسام البدري كرقم وسط.

حسام البدري الآن أصبح مدربا لمنتخب مصر بعدما أعلن اتحاد الكرة تعيينه خلفا للمكسيكي خافيير أجيري.

الرجل المظفر بالبطولات مع الأهلي يملك التوازن والحزم والنجاحات مع الأندية ضمن قائمة مميزاته، ولكن ماذا عن عيوبه؟ تجربة غير ناجحة مع المنتخبات.

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