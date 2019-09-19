رسميا - حسام البدري مدربا لمنتخب مصر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، تعيين حسام البدري مديرا فنيا لمنتخب مصر بشكل رسمي.

وكشف اتحاد الكرة في بيان رسمي، عن تعيين البدري كمدير فني لمنتخب مصر، على أن يشكل بنفسه الجهاز المعاون خلال الساعات المقبلة.

وحسب مصدر في اتحاد الكرة، فإن مسؤولي اتحاد الكرة عقدوا جلسة صباح اليوم الخميس مع أشرف صبحي وزير الرياضة، أطلعوه فيها على الأسماء المرشحة ووضعية كل اسم من المفاوضات.

وبعد الجلسة، تلقى اتحاد الكرة مكالمة هاتفية من إيهاب جلال مدرب المصري، يبلغهم فيها باعتذاره عن عدم تدريب منتخب مصر، لتتحول الدفة فورا إلى حسام البدري لتدريب الفريق.

ويعود البدري لمجال التدريب بعد سنة ونصف من التحول للمجال الإداري في رئاسة نادي بيراميدز.

مسيرة حسام البدري

آخر محطات حسام البدري التدريبية كانت في الفترة من 2016 وحتى 2018 مع الأهلي، وفيها حقق لقبي دوري وخسر نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وبعد فترة الأهلي، تولى البدري رئاسة نادي بيراميدز، قبل أن يستقيل من منصبه ويعلن عودته للتدريب بنهاية بطولة الدوري للموسم الماضي.

صاحب الـ59 عاما بدأ مسيرته التدريبية كعضو في الجهاز الفني للأهلي من 2002 لـ2009، قبل أن يتولى تدريب الفريق كرجل أول لأول مرة عام 2009.

وفي 2010 انتقل البدري لتدريب نادي المريخ السوداني، قبل أن يعود لتدريب إنبي في 2011 ثم يعود للأهلي في نفس العام في ولايته الثانية.

المحطة التالية كانت في ليبيا رفقة فريق أهلي طرابلس، قبل أن يتولى تدريب منتخب مصر الأوليمبي عام 2013 ويفشل في التأهل لأوليمبياد لندن 2016، ليرحل عن منتخب مصر ويتولى تدريب الأهلي للمرة الثالثة عام 2016 في آخر محطاته التدريبية.

وخلال مسيرته التدريبية، حقق البدري لقب الدوري المصري أربع مرات، فيما حقق كأس مصر ثلاث مرات، وكأس السوبر المصري مرة ودوري أبطال إفريقيا مرة أيضا، وأخيرا حقق لقب الدوري السوداني مرة رفقة فريق المريخ.

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