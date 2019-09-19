علق محمد الخولي نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري على استمرار إيهاب جلال مدربا للفريق بعد إعلان تولي حسام البدري مسؤولية تدريب منتخب مصر.

وقال نائب المصري: "استمرار إيهاب جلال يجعلنا نصمم على تقديم موسم قوي للغاية".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "إيهاب جلال يعرف كل كبيرة وصغيرة عن الفريق والآن نصمم على تقديم موسم قوي بعد استمراره معنا".

وواصل "المصري لم يعارض تولي إيهاب جلال تدريب منتخب مصر ولكن اتحاد الكرة لم يفاوضنا بشكل رسمي".

وزعم نائب المصري "الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس شهدت اختلافا في وجهات النظر بين إيهاب جلال وأحد أعضاء لجنة إدارة اتحاد الكرة".

وأوضح "الاختلاف كان حول أعضاء الجهاز المعاون له في المنتخب. إيهاب جلال تمسك بقراره وهو ما تعارض مع رغبة اتحاد الكرة".

وأعلن اتحاد الكرة بشكل رسمي تولي حسام البدري مسؤولية تدريب منتخب مصر. (طالع التفاصيل)

إيهاب جلال يتولى تدريب المصري منذ ديسمبر من العام الماضي، وارتقى بالفريق من المركز العاشر الموسم الماضي للمركز الرابع المؤهل لبطولة الكونفدرالية.

وقاد إيهاب جلال المصري في 21 مباراة سابقة ونجح في الانتصار 10 مرات وتعادل 8 وخسر 3 مرات فقط.

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