الاتحاد الأرجنتيني يناشد بتخفيض عقوبة ميسي

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 - 00:02

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - الأرجنتين - تشيلي

يناشد الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، اتحاد أمريكا الجنوبية "كونيمبول" من أجل تخفيض عقوبة ميسي ولحاقه بمنتخب التانجو في مباريات أكتوبر.

ليونيل ميسي

النادي : برشلونة

الأرجنتين

ويلعب منتخب الأرجنتين في شهر أكتوبر أمام منتخبي ألمانيا والإكوادور وديا.

وعاقب اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، ليونيل ميسي بالإيقاف ثلاثة أشهر بداية من 2 أغسطس بسبب تصريحاته ضد الاتحاد.

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وكان ميسي قد صرح بعد مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كوبا أمريكا قائلا: "رفضت استلام الميدالية لعدم رغبتي في المشاركة في الفساد".

وتم حرمان ميسي بالفعل من مواجهة منتخبي تشيلي والمكسيك في التوقف الدولي الأخير.

وذكرت صحيفة أوليه الأرجنتينية، أن الاتحاد المحلي يجهز دعوى لطلب تخفيض عقوبة ميسي إلى شهرين بدل من ثلاثة أشهر.

ويواجه الأرجنتين منتخب ألمانيا يوم 9 أكتوبر في دورتموند، وضد الإكوادور يوم 14 أو 15 من الشهر ذاته.

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