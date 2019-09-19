بالفيديو - جرينوود يخطف فوزا لـ يونايتد.. وروما يضرب برباعية في الدوري الأوروبي

أفلت مانشستر يونايتد من التعادل مع ضيفه إف سي أستانا وانتصر عليه بهدف نظيف في أولى جولات دور المجموعات بالدوري الأوروبي.

المدرب أولي جونار سولشاير دخل اللقاء معتمدا على العديد من المواهب الشابة مثل تاهيث تشونج وأكسيل توانزيبي وماسون جرينوود.

والأخير كان الرجل الذي جلب الانتصار.

الشياطين الحمر سيطروا على اللقاء بالطول والعرض بنسبة استحواذ تخطت 74% ولكن الفرص العديدة التي أتيحت لم ينجحوا في استغلالها.

حتى أتت الدقيقة 73، جرينوود صاحب الـ17 عاما توغل من الطرف الأيسر وراوغ قبل أن يسدد بيمناه كرة قوية على يمين الحارس.

يونايتد تصدر المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط مستفيدا من تعادل بارتيزان بلجراد مع آلكمار بهدفين لمثلهما، ليقبع أستانا في المركز الأخير.

وفي المجموعة العاشرة، ضرب روما الإيطالي شباك ضيفه إسطنبول باشاك شهير برباعية نظيفة على ملعب الأولمبيكو.

توالى على تسجيل الأهداف، جونيور كايسرا بالخطأ في مرماه مع الدقيقة 42، قبل أن تأتي ثلاثية في الشوط الثاني عن طريق إدين دجيكو (ق58) ونيكولو زانيولو (ق71) وجاستن كلويفرت (ق90).

وفي ذات المجموعة حقق فولفسبيرجر النمساوي مفاجأة مدوية بانتصاره على بروسيا مونشنجلادباخ في أرضه ووسط جماهيره برباعية نظيفة.

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