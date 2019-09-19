رسميا – إيقاف النني 3 مباريات بسبب الطرد

الخميس، 19 سبتمبر 2019 - 22:53

كتب : FilGoal

محمد النني - بشكتاش

قرر الاتحاد التركي لكرة القدم إيقاف محترفنا المصري محمد النني لثلاث مباريات بعد طرده في أول مباراة يلعبها بقميص بشكتاش.

محمد النني

النادي : بشكتاش

بشكتاش

وحول الاتحاد التركي محمد النني للجنة التأديب بسبب "القيام بسلوك غير رياضي في مباراة غازي عنتاب سبور". (طالع التفاصيل)

قبل أن تتخذ لجنة التأديب قرارها ويصدر الاتحاد التركي بيانا رسميا عبر موقعه الرسمي يعلن إيقاف النني لمدة ثلاث مباريات.

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وسيغيب النني عن مواجهات بشكتاش أمام باشاك شهير وطرابزون سبور وألانياسبور بسبب الإيقاف.

وتعرض محترفنا المصري محمد النني للطرد المباشر في ظهوره الرسمي الأول مع بشكتاش في الدوري التركي بالمباراة التي خسرها فريقه بثلاثية مقابل هدفين في الجولة الرابعة من الدوري التركي.

وشارك النني أساسيا لأول مرة في مباراته الأولى مع بشكتاش بعد انضمامه للأخير في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية.

وفي الدقيقة 75 دخل النني في اشتباك مع أولارنواجو كايودي لاعب غازي عنتاب قبل أن يقرر الحكم طرد الثنائي.

ويعد طرد النني مع بشكتاش هو الثاني في مسيرته الاحترافية بعدما تعرض لطرد سابق مع أرسنال في الدوري الإنجليزي.

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