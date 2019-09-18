كشف أسامة غنيم رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات أن الاتحاد المصري لرفع الأثقال سيلجأ للمحكمة الدولية للتظلم ضد إيقافه من قبل نظيره الدولي.

وقال أسامة غنيم لـFilGoal.com: "الأزمة كلها بدأت في عام 2017 حينما تم تحليل عينات 35 لاعبا في أحد البطولات الإفريقية وكانت العينات إيجابية لسبعة لاعبين من مصر".

وواصل "قرر الاتحاد الدولي إيقاف اللاعبين بأثر رجعي بداية من عام 2016 ولأربع سنوات ولم يتم إبلاغ الاتحاد المصري لرفع الأثقال بوجود أي غرامة".

وأردف "نعم القواعد تنص على دفع 250 ألف غرامة، لكن الاتحاد الدولي لم يبلغ بذلك وبالتالي لم يدفع الاتحاد المصري أي شيء".

وأكمل رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات حديثه "فوجئنا بإرسال الاتحاد الدولي خطابا ينص على إيقاف الاتحاد المصري لعامين مع تغريمه ماديا".

وواصل "القواعد لا تنص على إيقاف الاتحادات المحلية لذا فالاتحاد المصري سيلجأ للمحكمة الدولية للتظلم ضد العقوبة الموقعة عليه بإيقافه".

وعقوبة الاتحاد الدولي تحرم أي لاعب من تمثيل مصر في أوليمبياد طوكيو 2020 لكن يحق لأي رافع أثقال مصري المشاركة في البطولة تحت مظلة العلم الأوليمبي.

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