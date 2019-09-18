كلوب غاضبا للصحفيين: من قال إننا تعبنا؟ وكيف يصرح أحدهم أن نابولي كان أفضل؟

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 - 12:44

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - ليفربول - مؤتمر صحفي

بدا يورجن كلوب مدرب ليفربول غاضبا أثناء حديثه لصحفيين كانت أسئلة الكثير منهم تدور حول أداء سيئ للفريق جعله يخسر أمام نابولي بنتيجة 2-صفر يوم الثلاثاء في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقال الألماني بعد المباراة:"الليلة، الأسئلة هجومية لكي أكون صريحا. أعتقد الرجل من قناة سكاي إيطاليا سألني أو أخبرني أن نابولي كان أفضل منا كثيرا. لم أر هذه المباراة، لذا لا أعلم تحديدا أين كان حين أقيمت المباراة".

وواصل كلوب الذي خسر أول مباراة في حملة دفاعه عن اللقب "الآن تقولون إننا شعرنا بالتعب. أي فريق أصابه تشنجات؟ من كان يقف على قدميه في الملعب؟ لاعبو فريقي أم المنافس؟ بعدما استقبلنا هدفين ظهروا وكأنهم أفضل منا على الصعيد البدني، وكذلك بعد تقدمهم بهدف، هذا طبيعي. حصلت على دفعة معنوية، لكن لم يكن ثمة فريق أفضل بدنيا في الملعب. لم تكن هناك مشكلة بدنية بعيدا عن الإرهاق الطبيعي في مباراة كهذه، صعبة جد لأن الفريقين قاتلا".

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وانتقد كلوب، متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي بالعلامة الكاملة بعد الفوز في أول 5 جولات، قرار حكم مباراة نابولي باحتساب ركلة جزاء للمضيف منحته التقدم في الدقيقة 82 عن طريق دريز ميرتينز.

لكنه أشاد بالنادي الإيطالي مشيرا إلى قدرته على المنافسة على لقب البطولة القارية خاصة أن من يقوده هو المخضرم كارلو أنشيلوتي بطل دوري الأبطال 3 مرات من قبل.

وواصل المدرب الأسبق لبوروسيا دورتموند "يستطيعون الفوز بالبطولة، لو لديك خطة جيدة وفي قائمتك لاعبين جيدين، وهو شيء واضح جليا، يستطيعون الفوز بالبطولة. مررنا بتجربة عرفتنا أنه ليس بالضرورة أن تكون أفضل فريق في العالم لتفوز بدوري الأبطال".

وأتم "عليك أن تكون حاضرا في اللحظة المناسبة، عليك أن تكون محظوظا في مواقف بعينها وحين يكون شخصان فقط في الغرفة يظنان أن نابولي استحق ركلة جزاء عليك بتقبل الأمر".

لربما يتفاءل كلوب بهذه الهزيمة والتي تعيد للأذهان سقوط ليفربول في ملعب نابولي بنفس المرحلة في الموسم الماضي قبل أن يكتسح أوروبا ويتوج باللقب.

ليفربول ونابولي هما المرشحان للتأهل إلى الدور ثمن النهائي عن المجموعة الخامسة التي تضم معهما ريد بول سالزبورج النمساوي وجينك البلجيكي.

وفي الجولة المقبلة يستضيف ليفربول فريق ريد بول سالزبورج ويحل نابولي ضيفا على جينك.

ويتصدر ريد بول سالزبورج المجموعة بعد سحقه لضيفه جينك 6-2 يوم الثلاثاء.

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