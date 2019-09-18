يرى أسامة عرابي لاعب ومدرب الأهلي السابق أن فرص قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك متساوية قبل مباراة السوبر المصري.

أيام تفصلنا عن قمة مرتقبة بين العملاقين الأهلي والزمالك، يتصارعان الجمعة في ملعب برج العرب على كأس السوبر المصري. بطولة مهمة في بداية موسم جديد يأمل فيه كل فريق حصد الأخضر واليابس.

تحدث أسامة عرابي لـ FilGoal.com قائلا: "اعتقد أن نسبة الفريقين متساوية، الزمالك يسير بشكل جيد ولديه ثقة بعد الفوز بلقب الكأس والأهلي أيضا عقب الفوز في مباراته الإفريقية".

وأردف "الأمور الآن متقاربة عكس ما كان يحدث في جيل محمد بركات وأبو تريكة، كنا نعرف حينها أن الأهلي قادر على الفوز".

نقاط قوة الزمالك

وعددّ عرابي نقاط قوة الزمالك في الأونة الأخيرة مجيبا: "الزمالك لديه مراكز قوى كثيرة والأفضل للأبيض هو مثلث منتصف الملعب الذي يضم طارق حامد وفرجاني ساسي وأشرف بنشرقي".

وأوضح "يستطيعون التحكم في منتصف الملعب بشكل متميز، وأيضا شيكابالا يمتلك خبرات كبيرة ويمثل خطورة وبدون شك مصطفى محمد، الزمالك الآن يمتلك أكثر من نقطة قوة".

نقاط قوة الأهلي

أما عن الأهلي واصل "تتمثل قوة الأهلي في مركزي الظهير بين أحمد فتحي وعلي معلول، بالطبع محمد مجدي (أفشة) ورمضان صبحي في المنقطة الهجومية سيكون لهما تأثيرا".

وتابع "أعتقد أن الأمور الفنية تخص فايلر وأنه لن يُغير خطة 4-2-3-1 وقد يعتمد على نفس عناصر المباراة الإفريقية الأخيرة ليواجه بها الزمالك في السوبر".

مصير المدربين

وعن تأثير نتيجة المباراة على موقف أي مدرب وفقا لنتيجة اللقاء قال:"كل مدرب له فكر خاص وسيوازن بين الدفاع والهجوم ولن يفكر على سبيل المثال مدرب الزمالك في إيقاف الأهلي ونسيان الهجوم".

وأكمل "لن تؤثر نتيجة المباراة على استمرار المدربين، الفائز سيحصل على ثقة أكبر من الجمهور".

وأتم عرابي "ولن تؤثر أيضا على انطلاقة كلا الفريقين في الدوري، الطريق لا يزال طويلا ورأينا الزمالك بدأ بشكل جيد الموسم الماضي وسار بشكل ثابت لكن الأهلي فاز بلقب الدوري في النهاية".

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