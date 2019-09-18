شابي: صلاح ومبابي وستيرلنج سيجلسون على العرش بعد ميسي ورونالدو

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 - 12:59

كتب : FilGoal

صلاح - ميسي - رونالدو

يتوقع شابي هيرنانديز نجم برشلونة السابق والمدير الفني الحالي للسد القطري أن يجلس نجمنا المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول ومجموعة من اللاعبين على عرش كرة القدم بعد ليونيل ميسي أسطورة البلوجرانا وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

الثنائي ميسي ورونالدو يسيطر على معظم الجوائز الفردية في السنوات الـ15 الأخيرة.

وقال شابي في تصريحات أبرزتها جريدة ميرور: "ميسي هو الأفضل بالنسبة لي، وعلى الرغم من أنه ورونالدو لا يزالان يلعبان بمستوى عالٍ للغاية، إلا أنه سيأتي اليوم الذي يجلس فيه لاعب آخر على عرش كرة القدم".

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وأضاف "عندما تنظر إلى اللاعبين الشباب الذين يمكن أن يتوجوا في المستقبل بجوائز الأفضل في العالم تفكر في صلاح ونيمار وكيليان مبابي، ورحيم ستيرلنج الذي أتوقع في هذه اللحظة فوزه بهذا السباق".

وواصل "لقد كان ستيرلنج دائمًا لاعبًا جيدًا يتميز بالخطورة، لكن أصبح تحت قيادة بيب جوارديولا أحد أفضل اللاعبين في العالم".

وأتم "نرى الآن في ستيرلنج نتائج عمل جوارديولا، إنه لا يزال شابًا ويمكنه أن يكون الأفضل في العالم".

ستيرلنج بدأ الموسم الجاري بشكل مدهش فقد سجل 6 أهداف في 6 مباريات، وذلك بعدما أسهم بقوة في تتويج سيتي بالدوري الإنجليزي في الموسمين الماضيين.

أما صلاح فيقضي ثالث مواسمه مع الريدز منذ قدومه من روما الإيطالي، وفي الموسم الأول حطم العديد من الأرقام القياسية ليحتل صدارة هدافي الدوري بفارق هدفين عن هاري كين أقرب منافسيه.

وفي ثاني مواسمه حافظ على جائزة الحذاء الذهبي متقاسما إياها مع زميله ساديو ماني ولاعب أرسنال بيير أوباميانج، ولكن لم يكتف بالجوائز الفردية ونجح في التتويج بدوري أبطال أوروبا ليعوض الجماهير عن لقب الدوري الذي ظفر به مانشستر سيتي في الجولة الأخيرة بفارق نقطة.

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