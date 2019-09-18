أبو تريكة: دوري الأبطال فرصة هذا الموسم لـ باريس وسيتي

يرى محمد أبو تريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق أن فرصة الثنائي باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي أكبر في الفوز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وقال أبو تريكة في قناة بي إن سبورتس: "الفرصة أكبر أمام الثنائي سيتي وسان جيرمان للفوز بدوري الأبطال لأن له مشروع يهدف إلى حصد اللقب".

وأضاف "باريس أبرم صفقات لتصحيح عيوب الفريق في الموسم الماضي، مثل التعاقد مع لاعب وسط قوي وهو أدريسا جاي، وحارس مرمى ذو خبرة وهو كيلور نافاس".

وتابع "بالإضافة إلى مهاجم مميز وهو ماورو إيكاردي لخلق حالة من المنافسة مع ثلاثي الهجوم الحالي نيمار ومبابي وكافاني".

وشدد تريكة "هذا الموسم فرصة أمام باريس للفوز بلقب دوري الأبطال رغم الغيابات والبداية الصعبة ضد ريال مدريد".

وأوضح "الموسم الماضي كان تجربة للمدرب توماس توخيل وفيه خرج من دوري الأبطال وخسر بطولتي الكأس في فرنسا".

وأتم تصريحاته "ولكن الموسم الحالي لا يوجد أعذار للفريق".

ويبدأ سان جيرمان مشواره في دوري الأبطال بمواجهة ريال مدريد، ضمن المنافسات المجموعة الأولى التي تضم كلوب بروج النمساوي وجلاتاسراي التركي.

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