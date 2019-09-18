مانشستر يونايتد يمدد عقد ليندلوف حتى 2024

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 - 17:26

كتب : FilGoal

ليندلوف

جدد نادي مانشستر يونايتد عقد مدافعه السويدي فيكتور ليندلوف حتى صيف 2024 مع إمكانية التمديد لموسم آخر.

فيكتور ليندلوف

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

ليندلوف علق قائلا لموقع النادي الرسمي "منذ وصولي لمانشستر يونايتد شعرت أنني في منزلي، نضجت كلاعب وشخص في العامين الأخيرين، وممتن للجميع في النادي".

وتابع "أحب لعب كرة القدم واستهدف مساعدة الفريق للفوز بالألقاب ورد الدين للجماهير".

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وواصل "أعرف أن الجميع يتشارك في الرؤية وسأقدم كل ما لدي لإعادة مانشستر يونايتد لمكانته".

وأكمل السويدي "لا زالت صغيرا وأعرف إمكانية تطوري وبمساعدة المدرب ورفاقي، أؤمن أن النادي سيعود كبيرا".

أولي جونار سولشاير المدير الفني للشياطين الحمر أشاد باللاعب السويدي قائلا "أصبح جزءا مهما من الفريق، وُيشعرنا بالهدوء في الملعب وأرى التزامه من أجل مساعدة النادي للنجاح".

وأتم "سعيد للغاية وسنعمل معا من أجل جلب النجاح مرة أخرى لمانشستر يونايتد إلى حيث ينتمي النادي".

السويدي البالغ 25 عاما انضم لصفوف الشياطين الحمر يناير 2017 وخاض 74 مباراة مع الفريق.

تجديد ليندلوف يعقب تجديد عقد الحارس الإسباني دافيد دي خيا حتى صيف 2023.

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