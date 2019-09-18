الأهلي يطرح تذاكر السوبر ويعلن أسعارها

يطرح الأهلي في السادسة مساء الأربعاء تذاكر مباراة السوبر المصري التي يواجه فيها غريمه التقليدي الزمالك يوم الجمعة في ملعب برج العرب.

وأوضح محمد مرجان مدير النادي في تصريحات صحفية أن عدد التذاكر المخصصة لجمهور النادي عددها 4500 تذكرة.

وأشار إلى أن سعر تذكرة الدرجة الثالثة يبلغ 100 جنيه والدرجة الأولى 300 جنيه.

ويوفر الأهلي التذاكر عبر الإنترنت لمن يرغب في حضور المباراة المرتقبة بين القطبين.

ونبه مرجان أن دخول الملعب سيكون من الباب رقم 3 للجمهور الحامل لتذاكر الدرجة الأولى يسار، والباب رقم 7 للجمهور الحامل لتذاكر الدرجة الثالثة يسار. وسيتم فتح أبواب الملعب في الثالثة عصرا وإغلاقها في السابعة.

وتنطلق المباراة في الثامنة مساء ويبحث الأهلي عن لقبه الـ11 بينما يأمل الزمالك التتويج بالبطولة للمرة الرابعة.

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