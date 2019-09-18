مهاجم سيتي السابق: لا يوجد سبب يمنعنا من تحقيق الرباعية

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 - 17:22

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - واتفورد - نهائي كأس إنجلترا

يعتقد بول ديكوف مهاجم مانشستر سيتي السابق أن فريق بيب جوارديولا يمكنه الظفر بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم إذا حالفه بعض الحظ.

وقال ديكوف في تصريحات لموقع ناديه: "أعتقد أن الفريق سيواصل وسيفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز مرة أخرى".

وأضاف "لدي الإيمان بأنه إذا حالفنا الحظ بعض الشيء سنفوز بدوري الأبطال هذا الموسم".

أخبار متعلقة

بالفيديو - صلاح يتفوق على راموس في تحدي الأناقة رونالدو يروي حين تنكر في زي نجم روك ليذهب إلى ديسكو زيدان وتوخيل.. 3 أعوام من التغييرات الفنية الكبيرة كيف يتغلب جوارديولا على غياب لابورت وستونز؟ ووكر وفيرناندينيو وإعادة استنساخ مارتينيز

وواصل "لم يسبق لأي فريق في تاريخ اللعبة وأن فاز بالرباعية المحلية بالإضافة إلى دوري الأبطال، ولكن مع الفريق الذي نملكه والمدير الفني جوارديولا فلا يوجد سبب يمنعنا من تحقيق هذا الأمر".

ويرى المهاجم الاسكتلندي السابق أن "سيتي نمتلك أفضل قائمة من اللاعبين على مستوى كرة القدم الأوروبية".

وتحدث أسطورة النادي عن زيارته إلى مصر ضمن جولة الكؤوس وكذلك لحضور حدث سيتي لايف القاهرة الأول من نوعه، حيث أشار إلى سعادته بكل ما شاهده خلال الزيارة.

وعن هذا قال ديكوف: "أحببت كل شيء في مصر، الناس تعاملوا معي بشكل رائع، ومشاهدة جماهير مانشستر سيتي هنا كان أمرا رائعا".

وأتم "ما شاهدته في حدث سيتي لايف القاهرة كان رائعا، عندما أسافر إلى البلدان المختلفة في آسيا وإفريقيا يكون لدي تساؤلات عن مدى معرفة الجماهير بكرة القدم، ولكن ما شاهدته من المشجعين في مصر ومعرفتهم بكرة القدم ومانشستر سيتي كان أمرا على أعلى مستوى".

طالع أيضا

شابي: صلاح وآخرون سيجلسون على العرش بعد ميسي ورونالدو

الإسماعيلي.. قتل الإحباط

كلوب يرد بغضب على أسئلة صحفيين

أسامة عرابي: الزمالك لديه نقاط قوة كثيرة قبل السوبر

طالع تقييم صحف إنجلترا لصلاح أمام نابولي

إحالة النني لمجلس تأديب في الاتحاد التركي

مانشستر سيتي

نرشح لكم

أخر الأخبار

المصري.. تقرير قد يصبح بلا قيمة خلال ساعات 31 دقيقة | الدوري المصري
أبو تريكة: دوري الأبطال فرصة هذا الموسم لـ سان جيرمان ومانشستر سيتي 32 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
فيديو في الجول – متى ينسحب فريق من مباراة ولا يهبط أو يعاقب 44 دقيقة | الدوري المصري
سيميوني وساري.. صدام محاولات التجديد ساعة | تحليل في الجول
مانشستر يونايتد يمدد عقد ليندلوف حتى 2024 ساعة | أوروبا
الأهلي يطرح تذاكر السوبر ويعلن أسعارها ساعة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 انتهت – كانو سبورت (0) - (2) الأهلي 2 شاهد – ثنائية الأهلي في مرمى كانو سبورت 3 القنوات الناقلة لمباريات الأندية المصرية في إفريقيا.. أزمة لـ الأهلي وقرار نهائي لـ الزمالك 4 مباراة الأهلي وكانو سبورت غير منقولة على قناة مصرية

قد ينال إعجابك