مهاجم سيتي السابق: لا يوجد سبب يمنعنا من تحقيق الرباعية

يعتقد بول ديكوف مهاجم مانشستر سيتي السابق أن فريق بيب جوارديولا يمكنه الظفر بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم إذا حالفه بعض الحظ.

وقال ديكوف في تصريحات لموقع ناديه: "أعتقد أن الفريق سيواصل وسيفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز مرة أخرى".

وأضاف "لدي الإيمان بأنه إذا حالفنا الحظ بعض الشيء سنفوز بدوري الأبطال هذا الموسم".

وواصل "لم يسبق لأي فريق في تاريخ اللعبة وأن فاز بالرباعية المحلية بالإضافة إلى دوري الأبطال، ولكن مع الفريق الذي نملكه والمدير الفني جوارديولا فلا يوجد سبب يمنعنا من تحقيق هذا الأمر".

ويرى المهاجم الاسكتلندي السابق أن "سيتي نمتلك أفضل قائمة من اللاعبين على مستوى كرة القدم الأوروبية".

وتحدث أسطورة النادي عن زيارته إلى مصر ضمن جولة الكؤوس وكذلك لحضور حدث سيتي لايف القاهرة الأول من نوعه، حيث أشار إلى سعادته بكل ما شاهده خلال الزيارة.

وعن هذا قال ديكوف: "أحببت كل شيء في مصر، الناس تعاملوا معي بشكل رائع، ومشاهدة جماهير مانشستر سيتي هنا كان أمرا رائعا".

وأتم "ما شاهدته في حدث سيتي لايف القاهرة كان رائعا، عندما أسافر إلى البلدان المختلفة في آسيا وإفريقيا يكون لدي تساؤلات عن مدى معرفة الجماهير بكرة القدم، ولكن ما شاهدته من المشجعين في مصر ومعرفتهم بكرة القدم ومانشستر سيتي كان أمرا على أعلى مستوى".

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