بالفيديو - صلاح يتفوق على راموس في تحدي الأناقة

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 - 16:50

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - نيوكاسل - الدوري الإنجليزي

تفوق نجمنا المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول على سيرجيو راموس قائد ريال مدريد في تحدي أطلقته هيئة الإذاعة البريطانية BBC حول الأناقة.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

سيرخيو راموس

النادي : ريال مدريد

راموس تسبب في إصابة صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 الذي فاز به ريال مدريد، وصار ذكر اسم الثنائي مرتبطا بهذه الواقعة.

وأطلقت BBC أحد برامجها الذي يهتم بأناقة اللاعبين ويقارن بينهم بشكل لطيف، وكانت هذه الحلقة حول صلاح وراموس.

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ويقوم من يستضيفهم البرنامج بإعطاء النقاط لكل لاعب حسب أناقته في أكثر من مظهر.

وحصل أفضل لاعب في إفريقيا على نقاط أكثر من قائد الملكي ومنتخب إسبانيا.

شاهد المقارنات بين صلاح وراموس من هــــنــــا

صلاح يقضي ثالث مواسمه مع الريدز منذ قدومه من روما الإيطالي، وفي الموسم الأول حطم العديد من الأرقام القياسية ليحتل صدارة هدافي الدوري بفارق هدفين عن هاري كين أقرب منافسيه.

وفي ثاني مواسمه حافظ على جائزة الحذاء الذهبي متقاسما إياها مع زميله ساديو ماني ولاعب أرسنال بيير أوباميانج، ولكن لم يكتف بالجوائز الفردية ونجح في التتويج بدوري أبطال أوروبا ليعوض الجماهير عن لقب الدوري الذي ظفر به مانشستر سيتي في الجولة الأخيرة بفارق نقطة.

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