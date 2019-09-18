سولشاير: خوض مباراتين على النجيل الصناعي يصعب مهمتنا في الدوري الأوروبي

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 - 15:55

كتب : FilGoal

أولي جونار سولشاير - مانشستر يونايتد

يتوقع أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد مشوارا صعبا للفريق في بطولة الدوري الأوروبي.

ويبدأ يونايتد مرحلة المجموعات في البطولة باستضافة فريق أستانا من كازاخستان يوم الخميس على ملعب أولد ترافورد.

وقال سولشاير في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "في الدوري الأوروبي تقابل أنواعًا مختلفة من الفرق والثقافات. من المهم أن نفوز بالمباريات التي تقام على ملعبنا، خاصةً أن هناك مبارتين خارج ملعبنا على النجيل الصناعي".

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ويتواجد الفريقان ضمن المجموعة الـ12 رفقة ألكمار الهولندي وبارتيزان بلجراد الصربي.

وأضاف "مباريات الدوري الأوروبي فرصة لبعض اللاعبين للحصول على بعض الدقائق. لدينا مباراة كل ثلاثة أو أربعة أيام لذا سنرى تغييرات في التشكيل يوم الخميس".

وواصل "العديد من الشباب يتطلعون إلى ماركوس راشفورد، إنه محترف حقيقي يحاول التحسن كل يوم وهذا ما يجب أن يكون عليه لاعبي يونايتد".

وتحدث أولي عن لاعبه فريد بقوله "لقد قدم أداءً جيدًا هذا الأسبوع، كان صبورًا ويعمل بجد. أتمنى أن يتمكن يوم الخميس من بدء موسمه بطريقة صحيحة وسنرى المزيد والمزيد منه".

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