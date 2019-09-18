مدرب الجونة: اللاعب المصري قدراته جيدة لكن يفقد التركيز

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 - 15:51

كتب : FilGoal

نيبوشا ميلوسيفيتش - الصفحة الرسمية لدورة الجونة الودية

أشاد نيبوشا ميلوسيفيتش مدرب الجونة بقدرات اللاعب المصري بعد قيادته للفريق في آخر شهرين، لكنه أوضح أن فقدان التركيز هو أبرز السلبيات التي يعمل على علاجها.

وقال ميلوسيفيتش عبر حساب النادي في تويتر:"اللاعب المصري روحه عالية وقدراته طيبة، لكن يفتقد للجانب الخططي ويفقد التركيز في بعض التفاصيل أثناء المباريات".

وأضاف الصربي البالغ عمره 46 عاما "أشعر بتطور لاعبي فريقي كل يوم، لمست في النادي عقلية الفوز".

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وتولى ميلوسيفيتش تدريب الجونة خلفا لحمادة صدقي الذي قاد النادي حتى الجولات الأخيرة من الموسم الماضي.

ويستعد الجونة لموسم جديد في الدوري المصري ويستهل مشواره بمواجهة ضيفه الإسماعيلي يوم السبت.

واحتل الجونة المركز 15 في ترتيب الدوري بالموسم الماضي وابتعد عن الهبوط بثلاث نقاط فقط.

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