رونالدو يروي حين تنكر في زي نجم روك ليذهب إلى ديسكو

كنجم معروف ولاعب يعشقه الملايين لا يمكنك التحرك بسهولة في الشارع ودخول الأماكن المزدحمة وإلا قد تصبح حياته جحيما ولا يستطيع الحركة.

كريستيانو رونالدو النادي : يوفنتوس

وبالنسبة لكريستيانو رونالدو كان عليه التغلب على هذه المشكلة حين أراد الخروج والذهاب إلى ديسكو من أجل الرقص والاحتفال.

وروى نجم يوفنتوس في حواره مع قناة ITV "لا يمكنني الذهاب إلى الأماكن العامة. لا يمكنني فيها أن أحظى بالخصوصية، لكن في ليلة العام الجديد 2009 قلت لصديقي ريكي أريد الخروج. لم أستطع البقاء في المنزل والكل يحتفل برأس السنة".

وواصل قائد البرتغال البالغ عمره 34 عاما "اشترينا ملابس تنكرية وذهبنا إلى ديسكو في منتصف مدريد ونحن نشبه نجوم موسيقى روك. الكل نظر إلينا متعجبين قائلين: من أين جاءا؟ اتفقنا على أن نتحدث فقط الإنجليزية، لكن في لحظة تكلمت باللغة البرتغالية مع ريكي، ما الذي تود أن تشربه؟ هذه اللحظة الوحيدة في تلك الليلة التي تكلمنا فيها بالبرتغالية".

واستمر النجم الأسبق لريال مدريد "كان خلفي ولد اقترب مني وقال: كريستيانو، أعلم أنه أنت. ظننت أن هذا مستحيل، لم أرد عليه وكنت منزعجا. خلال الليلة، ذلك الولد كان يقول لكل من في الديسكو: انظروا، كريستيانو هنا. وكشخص طويل القامة، كان كل من في الديسكو يتأملني. ظللنا هناك لثلاث ساعات. كانت من أفضل الليالي في حياتي".

في المقابل، وخلال فترة معاناة بسبب قلة المال وبداية مشوار الصعود إلى القمة، روى رونالدو كيف طلب وزملاؤه بقايا طعام ليسدوا جوعهم.

أضاف المهاجم المتوج بالكرة الذهبية خمس مرات "كان عمري 12 عاما ولم يكن لدي مال. عشت مع لاعبين آخرين في نفس سني أتوا من مناطق أخرى بالبرتغال. كانت الحياة صعبة بعيدا عن عائلتي، أتذكر أن مطعما لماكدونالدز كان قريبا منا، ذهبنا وطلبنا بقايا البرجر وسيدة اسمها إدنا ومعها بنتين أعطوننا بعض الطعام أيضا".

الآن، بات رونالدو من أكثر الأشخاص الذين لديهم متابعين في وسائل التواصل الاجتماعي. في تويتر يتبعه 80 مليون شخص.

نجم يوفنتوس الذي لا يزال يبهر بأهدافه وإنجازاته ويتطلع لمزيد من التتويجات.

ويحل رونالدو مع فريقه يوفنتوس ضيفا على أتليتكو مدريد يوم الأربعاء في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

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