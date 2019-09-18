كيف يتغلب جوارديولا على غياب لابورت وستونز؟ ووكر وفيرناندينيو وإعادة استنساخ مارتينيز

بقائمة من 3 مدافعين فقط دخل مانشستر سيتي الموسم الجديد، وهم: نيكولاس أوتاميندي وإيمريك لابورت وجون ستونز، ليصبح بيب جوارديولا في ورطة بعد إصابة الثنائي الأخير.

الإصابات ضربت لابورت وستونز، أصحاب الشراكة الأساسية في دفاع الفريق منذ بداية الموسم، فسيغيب حتى يناير أو فبراير المقبل بسبب قطع في الرباط الصليبي، أما ستونز فيغيب لمدة 5 أسابيع بسبب إصابة عضلية.

مانشستر سيتي الآن يمتلك أوتاميندي فقط في خط دفاعه، فكيف يحل جوارديولا هذه الأزمة؟

فيرناندينيو

الحل الأقرب في الوقت الحالي هو أن يعتمد جوارديولا على فيرناندينيو في مركز قلب الدفاع بجوار أوتاميندي.

لاعب الارتكاز البرازيلي سبق له اللعب في مركز المدافع والسبب جوارديولا.

ضد شاختار دونستيك كانت المشاركة الأولى له في الخط الخلفي، لكنه لعب في نظام مكون من 3 لاعبين، وهم: إلياكيم مانجالا وتوسين أدارابيولو.

لاحقا شارك فيرناندينيو في هذا المركز في 3 مباريات لكن في خط دفاع مكون 4 لاعبين، وانتصر سيتي في كل هذه المباريات، أهمها كان ضد أرسنال في العام الماضي حين لعب بجوار أوتاميندي بدور مزدوج، حيث كان يتقدم للوسط أثناء الاستحواذ على الكرة ثم يعود للخلف عند هجوم أرسنال.

ووكر واللعب بثلاثي في الخلف

قد يقتبس جوارديولا الأسلوب الذي اتبعه جاريث ساوثجيت مع كايل ووكر في المنتخب الإنجليزي ويعتمد عليه في خط دفاع مكون من 3 لاعبين.

ووكر سيلعب في الناحية اليمنى، وأوتاميندي في الناحية اليسرى، مع وجود فيرناندينيو بينهما.

والسبب أن ووكر لم يلعب من قبل كقلب دفاع في خط دفاع من 4 لاعبين.

لكن اللعب بثلاثي دفاعي يُعني تغيير أسلوب مانشستر سيتي ككل، التحول إلى 3-4-3 أو 3-5-2 بمشتاقتها بدلا من 4-3-3 التي يعتمد عليها جوارديولا في الوقت الحالي.

وسبق لجوارديولا وأن استخدم ثلاثي في خط الدفاع لمانشستر سيتي 11 مرة خلال 180 مباراة خاضها مع النادي، وقد تجبره الإصابات على اتباع هذه الطريقة حتى عودة المصابين.

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