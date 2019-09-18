سكاي: ويمبلي يستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 - 14:32

كتب : FilGoal

ليفربول - نهائي الأبطال - ريال مدريد

أفادت شبكة سكاي سبورتس أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يستعد للإعلان عن استضافة ملعب ويمبلي بإنجلترا لنهائي دوري أبطال أوروبا 2023.

وأوضحت سكاي وفقا لمصادر الشبكة أن الإعلان سيكون الأسبوع المقبل.

ملعب ويمبلي أحتضن نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين، عامي 2011 و2013، كما احتضن نهائي مسابقة كرة القدم في أولمبياد لندن 2012.

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يذكر أن نهائي الموسم الماضي أقيم على ملعب واندا ميتروبلويتانو في مدريد وتوج به ليفربول على حساب توتنام.

ويستضيف ملعب أسطنبول نهائي النسخة الحالية للمسابقة، موسم 2019-2020.

ومن المرجح أن يعلن الاتحاد الأوروبي في الوقت نفسه استضافة مدينة سان بطرسبيرج الروسية لنهائي موسم 2020-2021، وميونيخ الألمانية لنهائي موسم 2021-2022.

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