رئيس الإسماعيلي يوضح سبب تأجيل التعاقد مع مهاجم أجنبي

أوضح إبراهيم عثمان رئيس النادي الإسماعيلي سبب تأجيل التعاقد مع مهاجم أجنبي إلى سوق الانتقالات الشتوية.

رئيس النادي قال في تصريحات صحفية" فضلنا التأجيل للتأكد من مستوى اللاعب الذي يتطلب أن يكون أفضل من المتواجدين بصفوف الفريق".

وأضاف عثمان: "الفريق يملك حاليا قدرات هجومية جيدة وهذا ما عكسه الفوز بأربعة أهداف على الفريق الليبي".

وتابع "الفريق يملك وفرة من اللاعبين الممكن توظيفهم طبقا لرؤية الجهاز الفني في مراكز أخرى".

وأشار عثمان إلى نجاح وجيه عبد الحكيم جناح الفريق في مركز رأس الحربة.

وأتم رئيس الإسماعيلي أن إدارة النادي تعمل على توفير احتياجات الجهاز الفني من أجل تقديم موسم قوى يرضى من خلاله جماهير النادي وعشاقه.

وضم الفريق الصيف الحالي هجوميا، محمد حمدي زكي من سموحة، وثنائي الزمالك أحمد مدبولي وخليل نيمار حجي، والغيني بيكيتي سيلفا من الشعلة السعودي.

ويستهل الإسماعيلي مواجهاته في الدوري المصري بلقاء الجونة يوم السبت.

طالع أيضا

شابي: صلاح وآخرون سيجلسون على العرش بعد ميسي ورونالدو

الإسماعيلي.. قتل الإحباط

كلوب يرد بغضب على أسئلة صحفيين

أسامة عرابي: الزمالك لديه نقاط قوة كثيرة قبل السوبر

طالع تقييم صحف إنجلترا لصلاح أمام نابولي

إحالة النني لمجلس تأديب في الاتحاد التركي